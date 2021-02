La Escuela Nº 632 “julia Báez Milessi” no dará inicio de clases el 1 de marzo por no estar dadas las condiciones en establecimiento escolar.

Las autoridades de la escuela anunciaron esto y aseguraron que se notificará el comienzo de clases una vez realizadas las tareas de desinfección y limpieza.

La directora del establecimiento, Alejandra Vera, a través de La Mañana de Noticias comentó más sobre esta decisión que se tomó junto al grupo educativo.

“La escuela está llena de avispas, antes de comenzar las clases debemos fumigar y para eso necesitamos tiempo. Sobre este tema venimos tratando desde la semana pasada, pero resulta que bomberos voluntarios estaban ocupados y no pudieron asistir antes. Así pasan los días y semanas, y entre una cosa u otra no solucionamos esto. Tenemos el conocimiento de que la Sra. Gabriela Valenzuela junto a un grupo de persona está a cargo de estas cuestiones de las escuelas, y todavía estamos esperándolos. Hasta el momento solo se ha hecho un desmalezamiento en la escuela” aseguró la directora.

“Podría decirse que el estado del edificio está más o menos. Se están viendo alternativas de cómo arreglar el techo porque se está viniendo abajo. Más allá de esto, podemos iniciar las clases una vez que respondan a la demanda del establecimiento. Tenemos el tiempo un poco en contra, ya que vamos a empezar con los trabajos de fumigación, pero se necesita que pasen días para eso haga efecto, han aparecido muchos insectos en la escuela, hasta alacranes” agregó y sostuvo que las solicitudes y pedidos enviadas al Ministerio de Educación de la provincia nunca tuvieron respuesta.

“No está en nuestras manos solucionar estas problemáticas, creemos que es responsabilidad del estado. Son varias las escuelas que están en esta situación. Enviamos muchas notas pero no tenemos respuesta. Uno de los docentes está en contacto con el cuerpo de bomberos para que en el día de hoy empiecen los trabajos de fumigación y así poder iniciar las clases la semana que viene. No es que no queramos dar inicio, pero las condiciones sanitarias no están dadas para ello” remarcó Alejandra Vera, finalizando con la comunicación.