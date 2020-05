Como consecuencia del contexto que deja la pandemia la actividad comercial ya no es la misma y se ve afectada en distintos aspectos. Ante esto, muchos propietarios de bares, restaurants y casas de comida optan por continuar su trabajo con la modalidad de servicio delivery.

En comunicación con José María López, más conocido como el “Gordo López” hablamos sobre esta decisión que tomó, bajando las persianas del bar que guardará anécdotas de muchos esquinenses amigos y clientes.

“Esta decisión duele, no es fácil. La mitad de mi vida está en Quijote Bar y lo que logré fue gracias a la gente. Lamentablemente, ya se complicaba mantener el local con sus respectivos gastos, los servicios y el alquiler siguen corriendo a pesar de la situación. Quijote era un lugar de encuentro y por eso, con un dolor inmenso en el alma, hoy tomo esta decisión” expresó “el Gordo” durante el contacto.

El clásico Quijote Bar, ubicado en plena avenida Mitre, no sólo fue un restó donde se podía ir disfrutar de una cena familiar, sino que también, el servicio que ofrecía la barra daba lugar a las interminables noches de baile y karaoke, como así también a las charlas que se gestaban por el mismo encuentro.

“El bar vio pasar a muchos esquinenses, desde el que más tenía en condiciones económicas como hasta aquel tipo laburante que llegaba en bicicleta. No hacer diferencias por la clase social fue la esencia del bar” acotó López, muy emocionado y agregó “las personas que trabajaban conmigo quedó sin trabajo y la verdad, me gustaría ayudarlos, pero mi situación no lo permite”.

Por ahora, López mantiene activo el servicio de delivery y esperamos tanto como él, que el bar vuelva a abrir sus puertas después que pasemos esta coyuntura.