La conducta del intendente de Esquina bajo la lupa de la Justicia

Tras el escándalo por la difusión de videos, audios y chats de contenido sexual algunos y del movimiento de monedas extranjeras otros, que involucran al jefe comunal, el fiscal de turno de Esquina inició una investigación.

No fue una semana tranquila para Esquina la que pasó. El escándalo llevó al intendente Hugo Daniel Benítez a los medios nacionales después de que se viralizarán videos, audios y chats del jefe comunal contenido sexual y comentarios discriminatorios hacia mujeres y en algunos casos hasta hablando del manejo de sumas de dinero en euros y dólares, lo que provocó que hasta en el mismo concejo deliberante algunos sectores e4sten analizando un pedido de explicaciones al jefe comunal.

La justicia puso la lupa sobre los audios en los que “se habla de lavado de dinero y de agresión a las mujeres”. En ese sentido avanza la investigación. Por ahora en la etapa de obtener pruebas y documentales que los medios esquinense ya pusieron a disposición de la juez en turno.

El video de la polémica, al que le siguieron chats de alto contenido y grabaciones de audio, el jefe comunal perteneciente al Justicialismo correntino, aparece sentado en su despacho diciendo “chicas las esperamos con Marquitos acá, en el despacho del intendente que esta solo y hambriento”.

En su defensa, Benítez, quien es profesor de educación física, dijo en declaraciones al canal de noticias TN que lo “sacaron de contexto”. “Le dije a mi asistente de prensa de hacer un video para las chicas que habían ido a comprar empanadas” dijo y terminó por confesar que el video, los audios y los chats llegaron a las redes por obra de su ex mujer: “Mi ex mujer me sacó el teléfono”, afirmó mientras intentaba explicar: “No fue mi intención injuriar a ninguna mujer”.

El intendente ya había estado en la mira antes por la contratación de una joven estudiante de arquitectura y reina de una comparsa local quien, ni bien se recibió, fue ascendida a directora de Planificación Estratégica del municipio.

El jefe comunal intento frenar la difusión del material enviando a los medios de comunicación de Esquina una intimación mediante una nota con su firma pero sin ningún tipo de membrete, lo que terminó por generar aún mas amplia difusión al escándalo.

Las mujeres radicales de esa ciudad salieron rápidamente a repudiar los dichos del intendente: “queremos manifestar nuestro repudio frente a los audios e imágenes difundidas en las redes sociales del Intendente municipal, nuestra máxima autoridad en el Ejecutivo Municipal de la ciudad de Esquina, deshonrando e injuriando la imagen de la mujer, comportamientos que atentan contra la dignidad de la misma” diejron las mujeres de la UCR en su comunicado.

De acuerdo a lo afirmado por este sector de mujeres de la sociedad de Esquina, “todos los ciudadanos esquinenses o casi todos hemos sido testigos de publicaciones o difusión de mensajes e imágenes estereotipados , comportamientos sancionados por la Ley 26.468, ley de protección integral de los derechos de la mujer” .



Fuente Diario La Republica