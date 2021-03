De cara a las próximas elecciones para elegir el nuevo gobierno municipal de Esquina muchos sectores, pertenecientes o no a un partido especifico, buscan un espacio de participación dentro de la política local.

Esta postura trajo ciertos desconciertos para algunos dirigentes y referentes políticos que sostienen firmes la pertenencia en una estructura partidaria.

Arquímedes “Quimi” Tognola, en La Mañana de Noticias, aseguró que “nosotros no somos disidentes como afirmaron algunos, porque estamos trabajando en actividades que se dan dentro del comité de la Unión Cívica Radical. Estamos trabajando y acatando lo que se decida por mayoría, pero eso no impide que cada uno tenga una visión distinta de cómo es la construcción política para volver a la intendencia. Diferimos en la posición que debe adoptarse en la búsqueda de proyectos y equipos que determinen políticas, proyectos y programas. Podemos decir que Arnoldo es un pre candidato, pero en el grupo que conformamos hay otras personas que podrían ser candidatos. Lo que hay que instalar es un proyecto para Esquina. La discusión no pasa por los nombres, sino que pasa por cómo encarar la solución de graves problemas que tiene la sociedad, los cuales no se terminan con una asistencia que se brinda hasta ahora. Hay muchos que muestran la situación de pobreza de la gente para sacarse una foto como si encontraron a solución de un problema que existe desde hace años”.

“Me parece que debe llegar gente con una idea distinta de política para brindar a la sociedad necesita. Nuestra discusión es esa, no de nombres. No somos disidentes. El Radicalismo es el partido que mas adherentes tiene en Esquina, pero en la última elección muchos votaron otra opción porque no se sentían contenidos o representados. Conozco muchos radicales que tienen la necesidad y la esperanza de un radicalismo fuerte que posibilite la llegada al gobierno municipal. Estamos tratando de traer más gente al partido para constituirse en una opción más fuerte” agregó.

“Me parece que todo esto también tendrá que hablarse a nivel provincial, no sé si en el comité, pero con el gobernador seguro. En abril tenemos una reunión con el foro de docentes radicales en donde estarán presentes importantes autoridades y seguramente allí hablaremos del tema. En el comité piensan que tienen la autoridad de elegir o tomar las decisiones sin tener en cuenta todas las propuestas y no debería ser así. Hay que tener la conducta cívica de encontrar el camino para sacar las diferencias, ya pasó que cuando quedaron afuera decidieron trabajar para otro partido. No me veo votando otro espacio que no sea el radical, pero también quiero que se haga un juego limpio dentro del partido. Hay que dirimir las diferencias de posición política y soy partidario de que nos habiliten una interna abierta” afirmó Tognola

“El que quiere ser el único candidato a Intendente de la UCR estuvo 8 año en gestión de gobierno y no hizo nada, entonces que no jodan con eso de venir que los candidatos se pongan a dedo, que dos o tres elijan. Acá nadie puede ser pre candidato por que enseguida lo matan, basta del autoritarismo de ese grupo que en 12 años la Unión Cívica Radical de Esquina solo tiene un solo concejal”. Manifestó Quimi

“8 años estuvo en gestión de gobierno y ahora se va a los parajes a sacarse foto poniendo una vacuna o sacando muelas, porque no le dio una calidad de vida diferente cuando estuvo en gestión? Ahora nadie puede ser pre candidato por que ese grupo autoritario no quiere que nadie sea más que él, muchos radicales se fueron justamente por eso”. Finalizo Quimi exaltado