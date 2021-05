Tras el aumento de casos positivos de Covid en toda la provincia, como así también a nivel nacional, el gobernador Gustavo Valdés decidió tomar medidas de retornara a fases 2 y 3 en muchas localidades.

Estas restricciones, en cuanto a materia turística se refiere, disponen de la suspensión de actividades de turismo durante el plazo establecido hasta el 31 de mayo.

El Sub Secretario de Turismo de la Provincia, Klaus Liebig, a través de un contacto telefónico indicó “Efectivamente, tras el aumento de casos, el gobernador tomo estas restricciones y me parece muy acertado. En el día de ayer, en conferencia de prensa y junto al equipo dl Comité de Crisis, ha dicho varias alternativas que pueden ayudar a bajar los contagios y en una de esas nos compete a nosotros como Ministerio. Se explicó que las localidades que se encuentran en fase 2 y 3 no cuentan con las condiciones como para que puedan llevar adelante el turismo. Esta aclaración se realizó no sólo en Esquina sino en distintas localidades. El ingreso de turistas esta prohibido hasta el 31 de mayo”.

Asimismo, Liebig explicó “El ingreso a las localidades está prohibido para turistas, a excepción de personas que hayan estado afuera y vuelvan a su domicilio. La página de permisos de Corrientes ha eliminado momentáneamente a las localidades qu estén en fase 2 y fase 3 para evitar las solicitudes de ingreso. A los familiares que quieran ingresar, se les pedirá una prueba de hisopado con resultado negativo.”

“Este fin de semana iba a hacer la diferencia para que el sector turístico palee su situación, pero con tantos casos que aparecieron no se puede, hay un récord de casos. Puede que haya malestar en principio, pero estamos pasando por un mal momento de pandemia. Es hora de frenar un poco, entiendo que el sector está afectado, pero toda la población esta castigada y hay que estar con más controle”, agregó.

El gobernador Gustavo Valdés programó una nueva reunión para el día martes 25 para evaluar cómo avanza esta situación con las medidas tomadas para determinar los siguientes pasos.