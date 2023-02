Desde el móvil de «La Mañana de Noticias» nos comunicamos con Klaus Liebig. Sub-Secretario de Turismo de la Provincia de Corrientes para hablar sobre lo vivido en estas noches de carnaval esquinense después de dos años.

Klaus Liebig, declaró -«La verdad que el carnaval en Esquina es muy, pero muy bueno, a mí me encanta. He recorrido varios carnavales en toda la provincia y el carnaval de Esquina tiene ese gustito, esa pasión que no la tienen en otros. Este año yo tuve que ir a otros carnavales, pero siempre elegí las mejores fechas para estar acá en Esquina.»- Sin embargo, profundizó -«Es un gusto para mí porque también mi comparsa cumplió 50 años, mi mujer entro. Mi hija entró con un grupo de amigas. Yo tuve la suerte de entrar con mi primo y con un amigo. Así que la verdad un gusto realmente. Ver esa pasión que tenemos nosotros los esquinenses con el carnaval, con las comparsas que tan bien están trabajando durante todo el año»-

Y, añadió -«Volver después de dos años no es fácil, luego de la pandemia, de los incendios. Todos problemas, y después de dos años realmente tener esta escena de carnaval nuevamente en Esquina fue realmente muy pero muy bueno. Siempre hay que tirar para adelante. Por supuesto que hay mucho para corregir pero siempre pensando en seguir creciendo como carnaval.»-

Para finalizar la entrevista con este medio, agregó: «Nosotros estamos trabajando como Ministerio de Turismo en apoyar a todas las fiestas nacionales. Tenemos alrededor de siete fiestas nacionales en toda la provincia. Son tres de pesca, y eso es muy importante para nosotros. Esto es el puntapié inicial de la temporada de pesca. Siempre desde el gobierno se apoya a todas las fiestas nacionales. Eso cada comisión lo habla con gobernación y ellos se ponen de acuerdo con eso. Nosotros como Ministerio de Turismo no lo podemos resolver, sino que, es cada comisión que tiene que hacer los pedidos. El proyecto que tienen y todo eso. Después el gobernador lo analiza.»-