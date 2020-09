En el día del comparsero, el sub secretario de Turismo, Klaus Liebig, compartió unas palabras tras haber tenido su experiencia dentro del carnaval, a través de la Mañana Noticias.

“Por mi cargo tuve la oportunidad de conocer varios carnavales del interior y organizarlos. La verdad fue un gusto ver lo que significa el carnaval para la provincia. En este dia quiero agradecer a todos y decirles que sigan con esa impronta que los identifica. Esperemos que para los próximos años podamos volver a desfilar en los cosmódromos” expresó Liebig a inicios del dialogo, asegurando que los espectáculos de la provincia no se llevaran a cabo para este año.

Asimismo, el sub secretario habló sobre el turismo en el territorio provincial en pos de reactivar la economía en dicho sector bajo el cumplimiento del protocolo establecido y las correspondientes actuaciones.

“El impedimento es a nivel nacional. La actividad turística no es considerada importante para habilitarse, por lo que a nivel nacional no está permitida. Para eso, la Provincia debe hacer un pedido a la Nación para ver si se puede empezra a trabajar con el turismo a mayor escala. Se esta trabajando con protocolos pero el gobierno de la provincia es muy cauto y prioriza la alud ante todo, por lo que solo se esta trabajando para la temporada del verano” agregó y comentó que ya están organizando el trabajo protocolar en aeropuertos por el desplazamiento en vuelos.

“Con todo esto hay que pensar en nuevas formas de trabajar. Ya no va a ser lo mismo, habrá que ver como encarar para que os hoteles y hospedajes no se fundan y puedan funcionar aunque de manera mas baja. Muchos han cerrado, lamentablemente, esperando la solución de esto. Hay que reinventarse y buscar otras formas, aunque no sea fácil. Es una situación que duele mucho” acotó Klaus.

Las empresas de colectivos de larga distancia se encuentran evaluando la situación para volver a activar el servicio en los próximos meses, sin embargo, para concretarlo, se requiere de un consenso a nivel nacional.