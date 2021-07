Julio Pedro Bianchi, responsable de la Atención Primaria de la Salud (APS) en Esquina, dialogó con La Mañana de Noticias para hablar sobre los operativos de control y vacunación que se están realizando en distintos parajes y zonas de la localidad.

A través del contacto telefónico, Bianchi comentó “Estamos en Guayquiraró brindando vacunación, atención médica y provisión de leche materno infantil, a pesar de que el día no es ideal y las distancias son largas, hemos tenido una importante recurrencia de gente del paraje. Se estaba solicitando las vacunas porque es una zona que fue afectada porla pandemia. Hubo muerte de personas por Covid y lógico, había preocupación por recibir las dosis. Estamos trabajando con Sinopharm en un rango etario de 25 años en adelante”.

“A partir de las 15:00 continuamos con las actividades programadas en Esquina con operativos de hisopados y mañana continuamos con vacunas en la Tercera Sección y pasado, en zonas de Malvinas. Con respecto a hisopados, la programación está sujeta al recibimiento de insumos”, agregó.

En el día de ayer, el número de personas hisopadas fue medianamente bajo, ya que no alcanzó las 50 y cada vez son menos las personas que recurren a hisoparse, en cuanto a esto Bianchi dijo “Esquina está en una situación difícil, necesitamos colaboración de todos, principalmente del municipio que debe hacer cumplir las medidas, eso no es tarea del equipo de Salud Publica. Venimos trabajando con lo que nos corresponde de manera ininterrumpida, es lo que nos compete dentro de nuestras posibilidades, lo demás ya escapa de nuestras manos. Los vecinos de Esquina son testigos de lo que acontece cada fin de semana. Entendemos lo que aconteció el fin de semana pasado por la selección, somos un país futbolero, pero desde el punto de vista sanitario no es algo que nos ponga contentos. Lo que no es comprensible es lo que acontece cotidianamente en la ciudad, hay que cumplir otras normas que se pasan por alto”.

“Estamos permanentemente alerta en base a lo que va sucediendo y actuamos en consecuencia. No hay otra opción que cuidarse, aunque se tengan las vacunas, ya ingresó la nueva cepa que es mucho más fuerte que la anterior. Sin embargo, vale destacar el número de dosis que ya se han aplicado”, finalizaba el director de APS.