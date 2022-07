El móvil de “La Mañana de Noticias” entrevistó el día de hoy a Julio Gómez, de la Subcomisión del Kartódromo, para hablar sobre la fecha de karting que se va a estar disputando este fin de semana, en nuestra ciudad.

– Julio, ¿Cómo se preparan para este fin de semana?

– Estamos en plena organización, luego de varias suspensiones que venimos haciendo por el tema climático. Este fin de semana creemos que vamos a tener un buen clima, a pesar de la lluvia del día de ayer.

Se tuvo que volver a romear todo el circuito, porque luego de la última suspensión, quedó en muy mal estado. Hicimos una prueba hace una semana y estaba en buenas condiciones, entonces decidimos romear y luego se suspendió por la llovizna del jueves y viernes.

– La gente tal vez no entiende por qué se suspende, si se podía correr, pero escuchándote entendemos el trabajo de arreglar nuevamente el suelo de la pista, para el fin de semana, que si bien no hubo lluvia, la pista no estaba apta para correr.

-Así es, hicimos una prueba. La semana anterior se preparó de la mejor manera, pero había varias partes que no estaban bien. Fuimos manteniéndola diariamente los días previos a las competencias, desde el día martes hasta el día de la competencia, para que tenga humedad así no se levanta mucho polvo.

Se le echa agua a la noche por tres o cuatro días y el día anterior a la competencia, se lo compacta. Pero como llovió jueves y viernes, no dejó trabajar en ese sentido, por eso tuvimos que suspender la fecha.

– Ahora entonces están llegando para el fin de semana, con lo que es el circuito.

– Así es, con la lluvia que cayó ayer estamos muy bien. Nos falta solamente compactar y esperar a que llegue el fin de semana.

– Ustedes tienen el desafío de recuperar la pista y el circuito más largo, ¿Verdad?

– Así es, vamos a tratar de empezar a trabajar este año, para que el año que viene podamos tener esa pista grande para los autos.

Este año estuvimos abocados al karting y no se puede hacer todo, ya que lleva mucho trabajo. Con el tema del karting, se le echa tierra a la pista, se la compacta y de a poco vamos haciendo los eventos.

– ¿Cuál es el parque automotor que se maneja para el fin de semana que se está esperando?

– Tenemos un parque automotor de 70 kartings. Acá en Esquina tenemos 40 locales, es un parque bastante amplio y muy bueno en la zona.

Tenemos autos que vienen de Goya, Santa Lucía, Sauce, Lavalle, luego de Entre Ríos tenemos a Chajarí, Crespo, Paraná, La Paz. Varios lugares que vienen a correr a Esquina.

Vienen preparadores de Resistencia, de Santa Fe y vemos que se está armando algo muy bueno para la localidad.