El móvil de “La Mañana de Noticias” hablo con el Prof. Julián Chiotta, quien este martes por la tarde noche, en medio de un entrenamiento de la formativa de básquet en el club Sportiva, fue agredido por un padre.

– Julián, lamentablemente la ocasión que te ocurrió en el club Sportiva, algo que repudiamos en todos los sentidos, que es un acto de violencia. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente?

– Es lamentable que pasen estas situaciones de violencia, y más en un club y frente a los chicos, que es lo más importante, ya que los chicos no deberían vivir una situación de violencia de esa forma.

Esta es la época donde vivimos, me parece que eso no está bien, por suerte anoche y hoy recibí el apoyo y la solidaridad de todos, de todos los padres, de los alumnos, porque es una situación inesperada que no tiene que volver a pasar y lo más importante de esto, es que los chicos quedaron totalmente afectados y con mucho miedo por lo sucedido.

– Narranos un poco lo que pasó, ya que vos estás llevando adelante la formativa deportiva y estabas teniendo clases con el básquet femenino, ¿No?

– Primero déjame decirte que nosotros con los chicos, sobre todo con los adolescentes, tratamos de tener un trato y una amistad, sobre todo fuera de los entrenamientos. Si bien tomamos un poco más de seriedad en el tratamiento, pero como son los grupos de WhatsApp, hablamos, nos cargamos e inclusive nosotros aceptamos que nos hagan algún tipo de broma, pero siempre con un marco de respeto.

La situación de ayer fue que este chico, que para mí es un chico excelente, que si bien teníamos bromas entre profesor y alumno, él decidió cambiarse de club hace tres semanas. Conmigo no habló, me comentaron los compañeros, y yo haciendo un chiste, le digo anda a jugar al otro club, pero en tono de broma y él se rió y lo tomó como una broma.

Ayer en la práctica con chicos de 6 a 8 años, se va con un ex compañero y le digo que no se puede, porque están entrenando los chicos, y que el otro chico no puede porque no pertenece más a la institución.

Luego me encuentro con el padre, que viene con un poco de prepotencia para hablar conmigo. Yo estaba justo hablando con el padre de una alumna, que estaba por comenzar a entrenar y cuando le digo que espere, sin mediar palabra lo empuja al padre y me empieza a agredir a mí. Yo estaba sentado con dos chicas que iban a entrenar y atiné a sacar a las chicas rápido, porque lo vi que estaba muy enojado.

Después me caigo al suelo, donde me pateó y no tuve tiempo a nada, solo a levantarme rápido, porque sentí los golpes y vi que me sangraba la cabeza. Vino un padre que se dio cuenta de la situación, lo separó y lo sacó del club, también lo agredió a ese padre.

– ¿En ese momento había chicos?

– Claro, eso es lo que yo lamento, porque estaba lleno de chicos el club. Otro profesor estaba dando su clase y yo estaba coordinando todo y llegó esta persona, me agredió físicamente mal, sin siquiera hablar con él y tratar de llegar a un acuerdo como personas normales.

– Los chicos no tendrían que vivir estas situaciones, ellos son los protagonistas, nunca pasó en el club algo así y lo que más rescato es, como te decía antes, el apoyo de los padres y de los alumnos. Inclusive me ha llamado presidentes de otros clubes, repudiando esta situación de violencia que no tiene que volver a pasar.

– Me imagino que te llamó la dirigencia del club, para apoyarte con lo sucedido, ¿No?

– Así es, toda la dirigencia me dieron su total apoyo, a mis compañeros de básquet, tanto a los padres que fueron al club.