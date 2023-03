La medida de fuerza se cumplirá sin concurrencia a los lugares de trabajo y con movilizaciones en todas las ciudades de Corrientes. SUTECO detalló que, tras una semana de consulta, el «96,4% de los docentes rechaza la última oferta salarial del Gobierno» y el «80,4% solicitó la convocatoria a paro con movilización».

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) inscribió, este lunes 6 de marzo en la Secretaría de Trabajo de la Provincia y la Delegación Corrientes de Trabajo de la Nación, un Paro Provincial Docente de 48 horas. La medida de fuerza se cumplirá con movilizaciones en calles y espacios públicos en todas las ciudades de Corrientes.



«El plenario de Secretarios Generales y la Junta Ejecutiva del SUTECO resolvió llevar adelante una medida de acción directa desde las 00:00 horas del jueves 09/03/23 hasta las 23:59 horas del día viernes 10/03/23 sin concurrencia a los lugares de trabajo. La medida involucra a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras docentes de todos los niveles de la educación», detalla el documento de la inscripción del paro docente.



El SUTECO detalló que tras una semana de consulta, de manera digital y presencial con asambleas en las escuelas; unos «10.526 docentes respondieron» y el «96,4% rechaza la última oferta salarial del Gobierno» y el «80,4% solicitó la convocatoria a paro con movilización».



Se trata de un «conflicto colectivo de interés entre los Ministerios de Educación y de Hacienda de la Provincia y el SUTECO por la exigua propuesta de mejora salarial que ha efectuado el Estado Provincial; la abrupta interrupción de las reuniones de negociación; la falta de respuestas a las contrapropuestas presentadas por este sindicato», señaló el SUTECO en la inscripción de la medida de fuerza.



El secretario general Fernando Ramírez explicó que «la última propuesta del Gobierno en absoluto compensa la pérdida de poder adquisitivo que arrastra el salario docente en los últimos dos años».

Que «esa mejora del 102% al Básico Docente en 3 cuotas de que habla el Gobierno de la Provincia, no alcanza para que el sueldo de bolsillo supere la línea de pobreza. El impacto es 24% en bolsillo y 34% al básico en marzo, porcentajes que ya fueron consumidos por la inflación del primer trimestre de 2023. En bolsillo no llegará al 60% en todo el año», explicó.



El Secretario General ratificó que «el SUTECO está abierto al diálogo» y que «nuestro sindicato demostró tener una conducta responsable. Como siempre lo hicimos, colaboramos institucionalmente para el normal inicio de clases; lo que no implica avalar ninguna propuesta salarial que no beneficie a las y los docentes. Hicimos una contrapropuestas y la respuesta del Estado Provincial nunca llegó», definió.



PLANTEOS SALARIALES DEL SUTECO

El impacto en el salario final de bolsillo será solo del 23,65% en el mes de marzo y no habrá actualizaciones hasta julio. Eso no recupera el poder adquisitivo perdido desde el año pasado y hasta julio la inflación ya habrá licuado la mejora ofrecida.

Con la última propuesta, se observa un achatamiento de la Escala Salarial. Un/a docente con 0% de antigüedad cobrará casi lo mismo que uno/a con 50% de antigüedad.

Vuelve el Fondo Compensa Nacional, pero no hay certeza de que es aporte nacional se aplique en los 2 cargos y en toda la escala en la Modalidad FONID, como se estableció en Paritaria Nacional; y que el plus se pague en los 2 cargos.



El 65% del haber se seguirá pagando al final de cada mes. Y el 35% restante se liquidará desdoblado (segunda y tercera semana a mes vencido) a través de plus. Es decir que el haber completo se paga en 3 cuotas.

En la propuesta ofrecida por el Gobierno de la Provincia, los plazos son muy extendidos. El Salario Básico no se actualiza desde Octubre 2022. Hasta la actualización de Marzo 2023, pasaron seis meses, período en el que la inflación fue de casi el 50% en el NEA. La oferta del Ejecutivo es una actualización del 34% al básico a marzo, por lo que está 15 puntos debajo de la inflación local.



SUTECO solicitó oportunamente cláusula de revisión mensual y que, en todo caso, la propuesta de actualización fuera hasta Julio de 2023. Y volver a Paritaria Provincial Docente a mitad de año para discutir, de acuerdo al índice de inflación real del NEA.

Se mantiene el porcentaje (35%) y aumentan los montos ($40.000) de fondos que no forman parte de la estructura estable del haber (Plus Unificado, Plus Extraordinario).

Hasta el momento no hubo respuestas a los planteos de reactivación de servicios médicos recortados por el IOSCOR, la falta de prestaciones en el interior provincial, la descentralización de Contralor Médico a través de los hospitales públicos; el pago de salarios atrasados a interinos y suplentes, entre otros puntos.