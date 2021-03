El Concejo Deliberante sesionara este lunes a las 19:30 hs para elegir los distintos integrantes de las comisiones de trabajo del periodo 2021.

En contacto telefónico, el concejal Juan Martin Bechini, a través de La Mañana de Noticias contó “la conformación de las comisiones se realizará el día lunes. El miércoles pasado, cuando no hubo quórum, plantee a los demás concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, que empecemos el año consensuando las distintas conformaciones de comisiones, teniendo en cuenta como fue el año pasado, que no resultó muy fructífero. Creo que los posicionamientos y diferencias de ideales políticos tienen que darse de la puerta del Concejo hacia afuera. Mi intención es que la votación sea dada por los trece concejales de manera unánime”.

Asimismo, Bechini dijo “Es difícil llegar al consenso, esa es una realidad, porque para esto alguno tiene que delegar, pero si es para elevar la calidad del Concejo hay que hacerlo. Hay que tener en cuenta que este año es electivo y por ahí pueden mezclarse algunas cosas, pero dentro del HCD hay que trabajar todos juntos y de la puerta para afuera cada uno tendrá su posicionamiento político”.

“Tengo todo el optimismo de que, si se llegó hasta esta instancia, se puede llegar a consenso. Por otro lado, creo que la llave tenemos todos los concejales. En el supuesto de que no haya consenso, votar por una propuesta y no por otra no significa que estemos más de un lado que de otro, lo que se busca es un acuerdo y equilibrio” indicó Bechini.

Por otra parte sostuvo que “en la conformación de comisiones y los números, quedó el concejal Mancini, pero estamos esperando las novedades, el quedó en hablarlo. Yo no puedo asegurar que votaría porque todavía no hay nada claro” y finalizaba con la comunicación.