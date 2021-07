De cara a las elecciones locales en el mes de noviembre, los distintos partidos y sectores ya definen a sus candidatos para ofrecer la fórmula electoral a la sociedad.

Desde el sector de ELI, Juan Martín Bechini, dialogó al respecto con La Mañana de Noticias, afirmando que “Tengo el mandato como presidente que me brindó el comité para escuchar a todos los partidos con sus pre candidatos y respectivas propuestas e ideas, dentro de las cuales se verá qué responsabilidad y espacio tendrá nuestro partido para así tomar una decisión junto a todo el comité. Fue así que estuvimos hablando con el pre candidato radical Arnoldo Rohner”.

“La verdad lo noté muy convencido con su candidatura a intendente. Me comentó más o menos el panorama del diálogo con los demás partidos políticos, sus ideas y la verdad que la reunión fue bastante positiva. Concordamos los dos que hay que enfocarnos en las elecciones municipales después de las provinciales, ya que si no, estaríamos como distorsionando un poco estando dentro de la alianza ECO y Vamos Corrientes, y lo que buscamos es ratificar el rumbo de la provincia”, indicó y continuó “He tenido dialogo con algunos integrantes del otro espacio radical, pero no con el pre candidato”.

“Si me convocan tengo la responsabilidad de ir, ya si la reunión vaya a ser positiva o no se verá después, pero estamos abiertos al diálogo con todos. Dentro de lo que es la gran alianza todavía no hay un candidato definido, aunque haya un partido que tenga a dos posibles candidatos. ELI tendrá en cuenta las aspiraciones y los nombres que también se volcarán por parte de otros partidos, no marcamos un límite hacia los diálogos que lleguemos a realizar”, aseguró.

Por último, Bechini consideró “Creo que la elección del candidato a vice gobernador se da por el candidato a gobernador, por lo que, a nivel personal, estoy contento y satisfecho por cómo se dio el cierre de alianza ya que, el partido cuenta con dos representantes dentro de los primeros siete candidatos a legisladores provinciales que son Horacio Pozo y Lucía Centurión. A su vez vemos el armado en toda la provincia, de los 57 municipios que realizarán las elecciones a intendente, ELI pone en 13 municipios candidatos a intendente y como vice alrededor de 12 municipios. La verdad que, a nivel general, estamos conformes en cómo se dieron los cierres. A nosotros nos toca ahora centrarnos en Esquina, aunque estamos tranquilos porque venimos trabajando y gestionando hace tiempo”.-