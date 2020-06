Después de conocerse el juicio iniciado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia al municipio de Esquina habría estado involucrado por falta de rendición de cuentas de un subsidio otorgado en el 2011 para los gastos de la Fiesta Nacional del Pacú que se llevaría a cabo ese mismo año.

Según las aclaraciones de personas que formaron parte de la gestión del 2011, el subsidio de $80.000 habría sido entregado al Club Náutico y de Pesca Brown para manejar el dinero convenientemente. Sin embargo, el Club al no contar con personería jurídica en ese entonces, dio lugar a ciertas irregularidades que desataron la causa.

José Manuel Fratti, ex presidente de la institución náutica que desempeñaba su función en el 2011, visitó el estudio de La Mañana de Noticias para hablar al respecto y sostuvo que “de cierta manera nos involucra por algunas cosas mal dichas. Todas las documentaciones y pruebas se presentaban mediante notas, y en ese momento, la municipalidad de Esquina era la que recibía los subsidios enviados por el gobernador de ese entonces, Colombi, y de ahí, el municipio lo derivaba hacia nosotros. Nosotros no teníamos que rendir cuentas al Tribunal sino la Municipalidad y a su vez, para que ellos pudieran hacerlo brindábamos las notas de lo recibido. La fecha de presentación es de11 de abril de 2011” y continuó “si el municipio no tomó las negligencias correspondientes ya no es problema del club náutico. Creo que para ellos debe ser políticamente correcto desligarse de algo que no lo hicieron como debían”, refiriendo a este caso en el cual el municipio tuvo un fallo en contra.

Durante el dialogo Fratti afirmó que la base del problema no fue el dinero, el cual fue destinado para solventar gastos de la Fiesta como estaba previsto, sino una cuestión administrativa y que ante esta confusión desatada no dudaría en “tomar medidas judiciales correspondientes”.

La presentación de la rendición por parte del Club Náutico fue mediante una nota en mesa de entrada del municipio.

“Tenemos el recibido y la copia del libro del municipio del día en el que ingreso la nota con todas las facturas, incluido el balance dentro del registro provisional. El Club Náutico hizo las cosas como debía hacer en tiempo y forma” agregó Fratti y remarcó que accionaría judicialmente por injuria y calumnia hacia una tercera persona que realizó una publicación en redes sociales. Asimismo, consideró necesaria la aclaración del ex secretario de Hacienda y actual concejal Isaac Torrent sobre los dichos en este medio.