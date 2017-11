Juan López DT de San Martín Sub 17: San Martín ganó 2 a 0 a su rival y se prepara para seguir avanzando en el torneo

El DT del Sub 17 de la Asociación General San Martín que jugó este fin de semana el partido de ida y sumó tres puntos importantes a su favor, cuenta lo que han vivido. Juan López dijo: “Hemos obtenido un buen resultado, la verdad que ganado siempre es un buen resultado, principalmente que no te hagan gol de visitante. Tuvimos un resultado de 2 a 0. Al principio a los chicos les costó un poquito, estaban muy acelerados y tratamos de calmarlos y el segundo tiempo fue prácticamente de San Martín. La diferencia que tuvo San Martín estuvo en lo físico. El trabajo del Gusano Silva que colabora con nosotros fue muy bueno porque a la hora de aguantar el resultado lo físico fue lo que ayudó”.

“En el partido no hubo alguien que destacó, porque el equipo en si es quien destacó. El partido revancha no sé cuándo jugaríamos pero ganar de local siempre es bueno, llevamos una ventaja de 2 a 0, la serie no está definida porque no sabemos con qué equipo nos podemos encontrar allá, ellos juegan, son jugadores muy rápidos. Tenemos que ir con mucha inteligencia a jugar el partido que nosotros queremos y no lo que ellos quieren”.

En relación al Infanto, una categoría que no pudo jugar, el popular “Leco” fue muy tajante, dijo: “A mí no me gusta que me regalen nada. Yo hago mi trabajo toda la semana para que el fin de semana tratemos de lograr el resultado que en la semana se practica. El fin de semana tuvimos un inconveniente con la categoría 2005. Se nos trabó una puerta donde teníamos todas nuestras cosas guardadas, le avisamos al señor Nacho Zarate quien estuvo a cargo del Infanto ese día y le pedíamos si nos podían esperar o le daban el partido por ganado a Football. Íbamos con el pensamiento de que nos iba a esperar porque a Guiroy una vez se le pinchó la trafic y llegó media hora tarde en cancha de Santa Rita y se esperó. Football tenía que jugar contra Santa Rita y también se le esperó. A los árbitros cuando llegan tarde también se les espera. Cuando llegamos, tenían una demora de 16 minutos, un minuto pasado de la tolerancia. Cuando entramos a la cancha salían los chicos de Football a presentarse. Nosotros planteamos porqué no se nos esperaba, que a otros equipos siempre se los esperó, más en una semifinal. Eso duele mucho, ver después a los chicos llorar porque pensaron que ya nos quedábamos afuera del campeonato. Duele mucho eso. Con los chicos no se juega”