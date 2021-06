Debido a las medidas vigentes por la pandemia, muchos locales, clubes y gimnasios se encuentran en una situación complicada.

En comunicación telefónica, los profesores Juan González y Juan Antenucci, dialogaron respecto a las dificultades que atraviesan como propietarios de gimnasios y trabajadores deportivos.

“Tenemos nuestro gimnasio en donde trabajamos con un grupo de personas a las que se les da rutinas para poder cumplir con objetivos. Tuvimos un encuentro con el intendente y otras autoridades hace poco tiempo atrás y, en su momento llegamos a un acuerdo de habilitarnos, pero ahora vamos a presentar una nota para volver a hablar con el y llegar a un nuevo acuerdo, necesitamos trabajar para solventar gastos y poder cubrir los elementos en los que invertimos. No nos dan los números, no cierran y tenemos esa preocupación”, expresó González.

“Podemos salir al aire libre, pero no es lo mismo porque hay personas que trabajan con pesos, colchonetas, mancuernas u otros elementos, y no podemos llevarlos y traerlos porque no siempre contamos con un vehículo, es muy difícil”, agregó.

Asimismo, afirmó “Tratamos de abrir, entendemos que el virus está en todos lados, pero nosotros tenemos protocolos estrictos que se cumplen y los contagios no tuvieron un porcentaje considerable dentro de los gimnasios. Estadísticamente está comprobado que en los gimnasios no hay contagios masivos. Estamos conversando con los profes y la verdad, estamos en una situación complicada, necesitamos abrir, como así también la gente necesita asistir”.

Por su parte, Juan Antenucci, dijo “Ya estuvimos cerrados en enero, en marzo pudimos trabajar, en abril volvimos a cerrar y ahora nuevamente. Esto se hace muy difícil sostener, de que empezó la pandemia no pudimos tener continuidad laboral. Es muy difícil de sobrellevar con todos los gastos que tenemos, desde alquiler del local hasta el personal”.

“Estamos trabajando todos en conjunto, nos estuvimos contactando con colegas de Mercedes, de Goya, tratando de hacer algo para poder trabajar. Hay que remarcar que no tuvimos problemas, a nosotros nos funcionó el protocolo que elaboramos”, agregó.

Por último, Antenucci, expresó “Los hechos hablan por sí solos, nosotros no tuvimos problemas de contagios en gimnasios. Con el protocolo y los controles que nos hacían funcionábamos muy bien, nos parece muy bien que nos controlen y corroboren el cumplimiento de las medidas. Si nosotros no trabajamos de qué vamos a vivir, esto es nuestro sustento”.-