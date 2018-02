Juan Domingo Machuca: “Ayudamos para que Hugo Benitez sea Intendente y ahora somos olvidamos por la Gestión”

Juan Domingo Machuca, hombre del Justicialismo y colaborador de lo que fue la campaña electoral de quien es el actual intendente, Prof. Hugo Benitez. Machuca, en contacto con TN Esquina, además de referirse a temas varios, habla sobre el “olvido” por parte de la gestión actual luego de su incondicional apoyo, al respecto decía: “Nosotros fuimos quienes ayudamos en la campaña, quienes estuvimos brindando nuestro apoyo siempre. Esto no es para nada una crítica mi mucho menos. Simplemente queremos hacer saber que estamos un poco olvidados, teniendo en cuenta que fuimos quienes estuvimos desde el minuto uno en apoyo de quien es el actual intendente de la ciudad y queremos expresar esta molestia por no escucharnos como dirigentes, quienes hace años venimos trabajando desde el partido justicialista y todo esto molesta e incomoda porque vemos personas que no estuvieron trabajando y apoyando como otros que si tienen meritos y sobre todo brindaron el apoyo necesario. Me refiero a personas que han caído como “paracaidistas”, realmente son personas que yo no conozco. Además, hay que dejar en claro algo, Hugo Benitez es el Intendente pero quien llegó hasta donde estamos es el Partido Justicialista, quien lo hizo llegar es este partido. El partido liberal acompañó pero quien llegó es el Partido Justicialista.”

“Yo espero que el Intendente al menos escuche a la gente que tiene experiencia. Nosotros lo que queremos es un gobierno Justicialista, que esté donde se lo necesita, que garantice el bienestar de la gente. El compañero Hugo Benitez, hace tres meses que inició con su gestión y aún no se ven los avances necesarios, hay gente que todavía no tienen ni siquiera cloacas en zonas cercanas a la playa.”

“Nosotros solo necesitamos que nos escuchen, pero parece que no fuimos nadie, que no significamos nada, a nosotros no nos atienden ni el teléfono. Esperemos que todo le vaya bien, que no tengan ningún inconveniente y que dentro de seis meses podamos decir y aceptar que en realidad hubo cambios. Pero hasta ahora no hay nada, en el campo hay una seca terrible. A veces yo voy a llevar pedidos acá en la ciudad, en la zona del basural que no sé como llamarlo porque hay gente viviendo ahí en esa zona, en ese lugar no se puede ni siquiera pasar, yo paso en el camión, por ejemplo, y se me llena de moscas. En esa zona no se puede estar, hay que hacer algo, por lo menos con las moscas. Está bien que se ordene el transito con la recolección de basura de noche, pero la gente tambien necesita tener por ejemplo, cloacas, agua corriente, cañerías, necesita los caminos. Hay que ver más allá de todas esas pequeñeces, hay que atender lo más urgente, y el Sr. Intendente conoce lo que hace falta. Para mí todo esto es más de lo mismo, promesas incumplidas, promesas incumplidas hacia la gente, a mí nunca me prometieron nada esa es la verdad. Nosotros trabajamos desde el partido para que se vaya la gestión anterior y para que el compañero llegue donde llegó.”

“La única herramienta que nosotros y la ciudadanía en general tiene, es el voto, y llegado el momento del voto la gente se acuerda de muchas cosas, eso fue lo que paso con la gestión anterior. Nosotros como dirigentes políticos tenemos la obligación de que por lo menos nuestro intendente escuche y reflexione sobre sus decisiones y tratar de que todos estemos más incluidos, es decir, tratar de mejorarles la vida a los demás, para lo cual no es necesario tanto dinero, si un tanque cuesta $1800 para que la gente tenga agua potable, por ejemplo en el barrio del bananal. Con muy poco uno le puede cambiar la vida a la gente.”

“Yo veo que el intendente llegó e inmediatamente fue delegando las cosas y el Partido Justicialista no es eso, es otra cosa. A mí me tiene sin cuidado si Hugo Benitez me tiene en cuenta o no me tiene en cuenta, a mí lo que me preocupa es que no hay un cambio estructural en la política y en la actividad de la ciudad, ni en la periferia ni en los departamentos, no se ve ningún tipo de cambio. Yo creo que hace falta que el intendente se siente un poco en su escritorio y se haga un cronograma de lo que hay que hacer; hay que saber tomar decisiones en la gestión pública y él lo sabe.”