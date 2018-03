Joven denuncia amenaza en la vía pública: “amenaza al mejor estilo de películas norteamericanas en barrios liberados”

Un mensaje se recibió en la redacción de TN Esquina por parte de un joven de apellido Picasso quien “regresaba a mi domicilio por 25 de mayo, en horas de la madrugada, cuando del cruce de la Moreno me sale un auto corolla blanco y me empieza a agredir con insultos, me decían si era pesado y otras cuántas groserías más. Lo único que hice fue tratar de ver sus caras para ver si me estaban haciendo una broma algún conocido, pero no alcancé a distinguir sus rostros ya que estaban con capuchas. A lo hecho empiezo a acelerar y escuché disparos. Creo que fueron al aire con la intención de asustarme porque si me querían pegar lo hubieran hecho ya que estaba a metros de ellos”.

No deja de ser una amenaza al mejor estilo de películas norteamericanas en barrios liberados. Eso para una ciudad tranquila como Esquina ya es absolutamente grave, por lo que se impone que las autoridades policiales pongan mayor rigor en los controles, sobre todo en los vehículos atestados de jóvenes que abundan en la madruga con alto consumo de alcohol.

Posteriormente leemos en la cuenta de Facebook de Leonel Picasso lo siguiente: “Mi querida Esquina, en qué momento creciste tanto, lo que me pasó es increíble, cosas de no creer, tengo mucho miedo. Me acaban de correr por la 25 de Mayo, en un auto Corolla blanco, a los tiros, no sé si querían robar la moto. La verdad no entiendo el motivo. Gentes, tengan cuidado, esto me sucedió hace rato” escribió pocos minutos despues de lo sucedido.