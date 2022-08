En comunicación telefónico con el ex-intendente de Santa Lucía, Tata Sananez sobre la situación del partido Justicialista provincial y su opinión, como así también su alejamiento del partido si no hay internas este año.

«En los tiempos difíciles que estamos pasando cuesta un poco hablar, es una situación complicada en cuanto a lo económico y es producto de un montón de cosas, errores de gobiernos anteriores y de nuestro gobierno, en cuánto a eso soy muy objetivo».

«Hablar de internos es difícil, los partidos políticos tanto como la vida tienen su continuidad, los partidos son en última instancia los que promueven los candidatos a dirigir una comuna, una provincia o un gobierno Nacional. Estoy muy desilusionado con mi partido en la provincia de Corrientes, hace casi 50 años que no somos gobierno y cada año que pasa es aún peor».

«Con respecto de las internas en el partido fuimos a Buenos Aires para hablar con el interventor con un grupo de dirigentes para que se hagan a fin de Octubre, luego pasaron muchas cosas, cambios de ministros y se retrasò pero yo hoy pienso que no se puede resurgir el partido si no hay internas, yo dije que si no hay internas en el PJ me corro, no tolero más esta situación porque la verdad es que vamos empeorando. Los intendentes hacen la suya, Benítez es muy particular, que no se malentienda, pero no lleva una construcción colectiva. Cuando uno tiene que conformar grupos es bueno acercarse sin esperar que lo llamen. A nosotros siempre nos ningunearon, no nos dieron obras en 8 años con el gobierno de Valdés, yo conseguí en el anterior gobierno de Cristina 2 obras de mil millones de pesos para nuestra Ciudad, pero me parece que la gente del partido no valora eso y valora a gente que nunca demostró nada, me dan ganas de no seguir luchando por algo que no vale la pena mientras no haya internas».