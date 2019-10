Después de la última sesión realizada en el Honorable Concejo Deliberante (H.C.D) el día miércoles, el concejal José Gutiérrez, habló sobre los proyecto de aumento en el presupuesto para el cuerpo legislativo.

Uno de los proyectos más relevantes que se conoció en los últimos días, es el del aumento de presupuesto del H.C.D, que ingreso el pasado miércoles desde la mesa ejecutiva y fue enviado a la comisión de hacienda por unanimidad de los concejales para ser evaluado.

José Gutiérrez aseguró que se le debe un tratamiento correcto una vez que ingrese el presupuesto del ejecutivo, cuyo plazo es hasta el 15 de octubre para presentarlo y hasta fines de febrero para aprobarlo, según lo establece la Carta Orgánica. Además, consideró como irresponsable la aprobación de este proyecto con “números y datos que están en el aire”.

Asimismo, se habló sobre algunos puntos que enmarca el aumento del presupuesto (alrededor de $30.000.000) es el sueldo -o dieta- de los concejales, lo que generó algo de polémica, ya que éste podría tener un aumento de $60.000, pasando del monto de $30.000 a $90.000, más un aumento de 30% por título universitario.

“Técnicamente, este aumento no es viable”, decía el concejal en la comunicación telefónica al respecto.

Este proyecto, habría sido presentado desde la mesa ejecutiva, la cual está compuesta por el presidente (Carlos Oviedo), el vicepresidente primero (Juan Martin Bechini) y vicepresidente segundo (María Elisa Rodríguez) del cuerpo legislativo.

“Personalmente, no acompaño el monto de este presupuesto. El aumento de las dietas de concejales tiene que ser acorde al aumento de los demás empleados municipales” y agregó “hay que tratar de llegar a un consenso, realizar las modificaciones que hayan que hacer para rendir cuentas a la ciudadanía, y como funcionarios públicos debemos dar a conocer el procedimiento. Debemos velar junto a contadores del área de Hacienda por el monto que le corresponda al Concejo. Pero montos así no me parecen”.

Otras de las cuestiones que argumentan como indebido a este aumento, es la inasistencia en las reuniones de comisión y sesiones ordinarias por parte de algunos ediles que es de un 90%.

Este proyecto será evaluado el próximo miércoles por la comisión de Hacienda, compuesta por José Gutiérrez, Juan Domingo Lotero, Juan Martin Bechini, Hugo Mancini y Marisa Rodríguez.