José Fernández: “El problema es la post comparsa que después de las 05:00 hs siguen tomando y permanecen en las calles hasta las 08:00 hs.”

Uno de los vecinos de la Avenida Mitre en contacto con TN Esquina se refirió al hecho de que los carnavales nuevamente se estarán realizando en la misma, Fernández decía: “La verdad es un problema serio porque, esas noches alguna de las tres farmacias que están ubicadas a lo largo de la Avenida podrían estar de turno y la gente tiene que concurrir por alguna emergencia o por algún medicamento. No solo se complica para las farmacias, sino eternamente los carnavales ya se realizan aquí y no consultan ninguna autoridad del municipio ni judicial. En mi opinión yo creo que la mitre ya no da a basto para tanta gente y representa una incomodidad tanto para comparseros como para la gente.”

“El problema más grave es el post, es decir, la post comparsa que después de las 05:00 hs siguen tomando y permanecen en las calles hasta las 08:00 hs cuando nosotros tenemos que seguir trabajando. No estoy en contra de los carnavales pero yo creo que lo ideal sería salir de la Mitre y tener un lugar con mucho más espacio, una mejor iluminación, un mejor sonido y mayor bienestar para la gente y los comparseros. Hay que respetar las farmacias, la transitabilidad y la no permanencia de la gente en las calles. Si eso se soluciona yo creo que no habrá mayores inconvenientes.”