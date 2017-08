José Fernandez Codazzi: denuncia a Aguas de Corrientes por pedido de Coima y extorsión

El Dr. José Fernandez Codazzi de la Oficina Del Automotor ha tomado contacto con TN Esquina para formalizar un reclamo Que lo estoy haciendo como ciudadano de Esquina, es un planteo que viene de varios años, muchas personas habrán pasado lo mismo que estoy pasando yo que en el momento de hacer la conexión del agua potable o de la cloaca, siempre te cobran un plus, siempre te cobran un extra que no corresponde. Hoy yo hice un reclamo a Aguas de corrientes vía mail respecto a un pedido de coimas que se hizo a mi persona con respecto a una conexión de agua y acusando a la persona que es Jefe del Agua, Lisandro Rodas, esta persona es un coimero, yo soy víctima de esta persona y me cansé. Son muchos años de estar dando pagos a esta persona para que te hagan la conexión de agua, de cloaca”.

El funcionario siguió expresando: “soy un entendido en materia de papeles y hacer los pagos con factura correspondiente a Aguas de Corrientes, pero a su vez te cobran un plus donde no hay ninguna factura, con confianza, bajo la extorsión de que te vamos a hacer más rápido, te vamos a hacer bien. Conclusión, uno termina accediendo a este pago por fuera de lo que es la facturación de Aguas de Corrientes”.

Explicó que “el primer planteo que hice fue a Aguas de Corrientes, una empresa privada que presta un servicio y que el reclamo se tenía que canalizar de dos formas, personal: acá en Aguas donde no me quisieron tomar el reclamo, donde esta persona me increpó y me amenazó personalmente a mi familia, tratando mal a mi mujer, a mi padre que fue la última vez, que fue a hacer un pedido que hagan la conexión. La otra forma es via mail donde te toman el reclamo. Lo que hice fue una comunicación telefónica y me hizo una clasificación de jefes. De todo esto tengo pruebas, tengo testigo, tengo personas que van a salir a respaldar esta denuncia. Dónde termina todo esto? Cuando yo me niego a un pago de 12 mil pesos en forma de contado y que más me extrañó es que ni siquiera tenía un plan de pago. Entonces me niego. Esta persona me Extorsionó”.

“A 400 mts de la planta de Aguas de Corrientes tengo que hacer una perforación para que tengan agua las personas que viven allí y llegado el caso voy a hacer una denuncia penal por extorsión y podido de coima”.