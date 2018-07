José, chino, González: “ hace dos meses que no se le abona las horas extras a los quincenales eso nos informaron”.

El Dirigente gremial municipal, José el chino González habla de la situación actual del trabajador municipal, en contacto con TN Esquina. Dijo: “Tenemos que ponernos de acuerdo para dar cumplimiento con lo que hemos firmado con el ejecutivo, de esa manera estaremos cumpliendo con el empleado las partes –gremio-ejecutivo lo que hemos pactado. Siempre se está dialogando, lo que por allí hizo que eso se extendiera es lo que determinara el Juez Candás. El mes de junio ha finalizada la Emergencia y por eso creemos va a comenzar un diálogo más fluido. No solamente los que estuvieron en la 525 sino aquellos que no estuvieron dentro de la 525 que también se merecen”.

“Nosotros calculamos que hasta el día de hoy han quedado sin sus fuentes de trabajo unos 150 empleados y estimo que sea esa o un poco más la cantidad que hayan ingresado. Es cierto que reciben mayor coparticipación de lo que recibían el año anterior. Están trabajando demasiado bien, de acuerdo a los gobiernos anteriores, en lo que hace a recaudación local que es un tema que los gobiernos anteriores no han apuntado bien a eso o no les ha interesado recaudar localmente. Fue una de las cosas que le habíamos propuesto nosotros para que haya mayor ingreso y se pueda mejorar los salarios”.

“El Intendente anterior había prometido el Corsódromo que fue una puesta en escena que iba a ser en la entrada del Barrio San Antonio y ahora hay que mirar cómo está esa entrada al San Antonio que no se hizo más nada. Esto es lo que pasa con los gobiernos, lo que otro inició lo dejan abandonado, no le dan continuidad a las obras”.

“En lo que hacen a los quincenales también nos informaron en el gremio que no les están abonando las horas extras. Los empleados que están en el sector de la recolección de basura son los más castigados. No deberían hacerles esperar con los fríos que están pasando al realizar sus trabajos. La gente del Corralón es la que está peor pago y son los que realizan los trabajos más pesados. Nosotros estamos trabajando diariamente para lograr que se mejoren estas condiciones, sucede que estas cosas no siempre salen a la luz porque es un trabajo más silencioso”.