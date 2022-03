Este viernes, nos comunicamos con el encargado del malacate en la ciudad Esquina, José Aguirrezábal para hablarnos al respecto del servicio que se está prestando.

– Algunas personas que han bajado estos últimos días en el malacate, han denunciado que no se le ha dado el recibo correspondiente, ¿Qué nos puede decir acerca de esto?

– Nosotros tenemos un sistema de facturación, este malacate pertenece al área de recaudación de la Municipalidad de Esquina. Ellos nos entregan los recibos y nosotros los llevamos en blanco y vamos anotando. Lo vamos haciendo a medida que vamos bajando las embarcaciones.

Suele pasar que un fin de semana se larga equis cantidad de lanchas y puede pasar que te quedas sin recibo. El fin de semana está cerrada la Municipalidad.

Esto no pasa siempre, pero pudo haber pasado este fin de semana por ejemplo. Pero el lunes van y se retiran los recibos del área, se emiten los recibos correspondientes al cliente.

– ¿Suele pasar que te quedas sin recibos?

– No es siempre, pero uno no sabe la cantidad de embarcaciones que te puede bajar un sábado, o un domingo y no nos dan mucha cantidad de recibos, porque tenemos que ir rindiendo cada semana. Tenemos que ir a llevar la recaudación y no nos dan muchos recibos.

– En todo caso, los clientes que no tengan su recibo, pueden pasar a retirarlo el día lunes, ¿No es así?

– Así es, la mayoría siempre son los mismos paradores en el malacate, que están todos los días y siempre lo retiran. Los que no retiran los recibos siguen estando ahí en la municipalidad en la oficina.

– ¿Puede ser que por la bajante, los que tenían bajada de lancha no podían utilizar su malacate?

– Así es, fueron cosas de la naturaleza lo que hizo que no se pudiera bajar en algunos lugares y estamos trabajando muy bien. Con una recaudación récord del año pasado. El intendente le puso fichas al malacate y puso otro más para poder trabajar de mejor manera.