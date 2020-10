Luego del anuncio por la habilitación de futbol 5 en la provincia, el secretario de Deportes provincial, Jorge Terrile, habló en La Mañana de Noticias para aclarar algunos puntos al respecto.



“Cabe aclarar que la habilitación es específicamente para futbol 5, ya que el comunicado no lo aclara. No se si será el caso de Esquina, pero en varias localidades las canchas de futbol 5 están ubicadas una al lado de la otra, o que ocasionaría que haya cierta aglomeración de personas, por eso es importante trabajar con cada municipio. La idea es que no hayan más de 10 personas y haya alguien que controle el cumplimiento del protocolo” inició el secretario de Deportes en el contacto.



Asimismo, expresó “la idea es ir avanzando de manera paulatina, despacio, a medida de lo que nos permita la pandemia. Es importante que cada uno sepa entenderlo y sea responsable, el estado no puede estar en el control de todo, es muy difícil. Esta habilitacion faculta al intendente a autorizar esta actividad. Tenemos que esperar que las cosas mejoren para que las habilitaciones se den por sí solas” y finalizaba con la comunicación.