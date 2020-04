Este miércoles, el gobernador Gustavo Valdés anunció el otorgamiento de subsidios- por única vez-a vendedores ambulantes y clubes, y créditos con tasas subsidiadas a gimnasios, debido a la difícil situación económica que atraviesa dicho sector comercial por la pandemia.

Esta ayuda canalizará por la Secretaria de Deporte de la provincia, y por ello, para profundizar en el tema, nos contactamos con Jorge Terrile, Secretario del área, quien a través de La Mañana de Noticias informó que “los requisitos y el tramite lo haremos con la modalidad on line, respetando el protocolo sanitario. En no más de 10 días se estará efectuando el pago a quienes estén en condiciones de obtenerlo. La idea de este subsidio es que los clubes puedan afrontar algunos compromisos hacia el mantenimiento institucional, aunque los recursos que hoy estamos dando no sean muchos” y continuó “el gobierno queda afectado por todo este problema, no está afuera. Hay que entender que no tenemos soluciones mágicas, lo hacemos dentro de las posibilidades. Hay que trabajar juntos”. Así mismo, Terrile expresó que “los clubes deben volver a la naturaleza de ser autosuficientes porque no siempre el gobierno podrá solventar sus gastos. Es por eso que también se han perdido muchas cosas, como hasta el amor por la camiseta. El estado debe estar, pero también es un trabajo que debe realizarse por las instituciones de manera conjunta. Son mínimas cosas que a veces se solicitan, como es el caso de documentación y es una pena que no se cumpla”.

Esta ayuda económica beneficia a 160 entidades deportivas, destinando casi 6 millones de pesos, con el monto de 40 mil pesos para cada institución.

A vendedores ambulantes de la ciudad de Corrientes, se les atribuirá un monto de 10 mil pesos, abonados a través de la asociación registrada en la municipalidad correntina.