Jorge Terrele, Secretario de Deportes de la Provincia; 100 mil pesos a 123 clubes de la Provincia, es decir 12 millones 300 mil pesos

Jorge Terrele, Secretario de Deportes de la Provincia en contacto con TN Esquina habla de la entrega de subsidios a los clubes deportivos de la provincia. Dijo: “Dios mediante 15,30 los clubes deben estar acreditándose y a las 17 horas vamos a estaremos entregando con el Secretario de Deportes de la Nación Javier Mac Alister y con el gobernador de la Provincia 100 mil pesos a 123 clubes de la Provincia, es decir 12 millones 300 mil pesos. El Gobernador dice que el Deporte es parte de la política de Estado y no es solo un dicho, sino una realidad que la demostramos todos los días porque siempre que salimos al interior de la Provincia o aquí en la capital en la agenda del Gobernador siempre está presente el Deporte”.

“Siempre hay una obra de infraestructura, siempre hay un subsidio, siempre hay una ayuda a algún atleta. Realmente un apoyo extraordinario del Gobierno de la Provincia al Deporte. En Esquina cuando estuvimos con el Gobernador estuvimos revisando las obras cuando en su oportunidad estuvimos entregando indumentaria a la Liga Esquinense de Futbol”.

“Hoy los equipos federados en torneos nacionales no podrían estar participando si no es con ayuda del Gobierno no solamente en el básquet. Tenemos tres equipos que están participando de la primera categoría del básquet que son Regatas, San Martín y Comunicaciones. El Futbol también es un gran aporte por parte del Gobierno. El Gobernador está abierto a todas las disciplinas por eso hay que gestionar solamente”.