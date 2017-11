El responsable de guardavidas del balneario Municipal, Jorge Pereyra en dialogo con TN Esquina comentó sobre la necesidad de que los padres no dejen ir a los chicos solos a la playa. Dijo: “Ya estamos todo equipados para la temporada de playa, nos faltaba una piragua, tenemos piraguas, circulares, chalecos sombrillas, todo para prepararnos para la temporada que se viene con todo y respecto a los chicos que yo te comento siempre que se van muy solos a la playa, es complicado porque está bajando el agua y hay muchos pozos. Es un peligro porque se pueden ahogar. Le he pedido a los muchachos que si ven que están dos o tres chicos solos no los dejen bañar. No se enojen los padres, pero es para prevención de ellos y para los chicos. Los chicos si están solos no respetan las boyas ni las indicaciones. Y no podemos estar cuidándolos solo a ellos, son mucha gente que viene a la playa.

“Hay gente que se van con sus mascotas, pero hay carteles indicadores y cuando se les dice la gente hacen caso. Pasando las boyas hay pozos y allí se refugian las rayas y pueden hincar a los que se arriesgan. Lo mejor es hacer caso a las indicaciones. Yo he hecho poner carteles para todo, asi evitamos dolores de cabeza”.