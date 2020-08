Luego de haberse llevado a cabo la Audiencia Pública sobre el proyecto de Obra de Extendido de Red Eléctrica que beneficia a la empresa Zeni, cuyos trabajos se vienen realizando por DPEC, dialogamos con el jefe zonal de Energía, Aníbal Romero.

A inicios de la comunicación, Rivero manifestó “es raro ir a audiencia para defender sobre un proyecto grande que no sólo beneficia a Zeni. Después de haber hecho una inversión pidieron un aumento de potencia por ampliación de la planta, por lo que queda en nosotros suministrar la energía para que puedan empezar con su obra de ampliación. Nosotros paralelamente tenemos otro proyecto que es el de mejorar el sistema de distribución de todo lo que es la zona rural y centro del acceso norte. Lo que hicimos fue juntar ambos proyectos y hacer una línea con doble terna. Para nosotros es tan importante Zeni como también mejorar el servicio en toda la zona centro norte y rural”, y consideró estos sectores como en un estado bastante “castigado”, viendo la necesidad de finalizar con las tareas de obra sin involucrar asuntos partidarios en medio, como se dio por parte de algunas posturas.

“Es la primera vez que se paraliza una obra tan importante y teniendo ya los materiales” agregó, sosteniendo que la modificación del proyecto demandaría una gran suma de dinero, además de lo que ya se llevó en gastos materiales.

De acuerdo a lo acordado con algunos concejales e interventores, la obra obtendría la rehabilitación para su continuidad, finalizando los trabajos en 150 metros diseñados.

“Ya nos dijeron que si, estamos esperando la confirmación” acotó Romero convencido y finalizó “tal vez no quede bien una columna alta, pero no hay otra forma de llevar electricidad. Para crecer y mejorar como sociedad sin energía no se puede” en lo que refiere a la cuestión.

Por otro lado, el jefe zonal de DPEC también aclaró algunas dudas respecto a las líneas viejas con las que cuentan algunos barrios de la ciudad, que ante algún factor climático, son potencialmente riesgosos.

“En cada sub estación se hace 2 cuadras que van con líneas de pre ensamblado para evitar que hayan choques o posibles cortocircuitos. Se mejoró eso en 24 subestaciones, pero todavía nos quedan algunas zonas. Hicimos una compra hace meses atrás de cable pre ensamblado, pero todavía no nos entregan. Cuando ingresen se empezará a trabajar. Estamos trabajando en baja tensión”.-