Javier Ponce, Periodista: Víctor Cemboraín “Está haciendo campaña hace más de un año”

Javier Ponce, Periodista de Corrientes, quien estuvo en el Foro de Intendentes Peronistas realizado este martes en Felipe Yofre. En contacto telefónico con TN Esquina dijo: “Fue un día donde han asistido varias autoridades de peso del Partido Justicialista como por ejemplo los intendentes de Paso de los Libres, Martín, Tincho, Ascúa; la Intendente de Mercedes, Elvira Sánchez; de Chavarría Roberto Dieriger; De Santa Lucía, el tata Sananéz; el Intendente de Felipe Yofre Leonardo Aguirre, que fue el anfitrión; también estuvieron los Intendentes de Tabay Miguel Mino, de Palmar Grande la Vice intendente Gladys Gómez; de Caá Catí, Báez; Intendente de San Roque Ruli Adad; La Intendente de mantilla, Fabiana Acevedo; Mariano Garay de Santo Tomé. También Gerardo Marturet del gremio docente y militantes del partido Justicialista de Corrientes capital”.

Al ser Consultado por Víctor Cemboraín dijo tajante: “Está haciendo campaña hace más de un año, yo no sé si no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Este muchacho no para y en este momento está en Corrientes Capital reuniéndose con varios barrios. Se ha reunido con varios dirigentes de distintos lugares, de Curuzú, de Bompland, de Tatacuá, de Monte Caseros, de Mocoretá. Los otros nombres ya pasaron por la política, ahora vienen otros”.

En relación a que si sorprende la audiencia de algunos dirigentes, dijo: “lo que sucede es que algunos tienen Fiestas Patronales, otros tienen audiencias. Los encuentros se van armando sobre el punto de marcha. De hecho estaban queriendo hacer la próxima reunión, el próximo Foro, que ya no se va a llamar Foro porque esto ya es un espacio político, le van a poner otro nombre que ya lo van a conocer dentro de poco. La próxima reunión va a ser en Empedrado y ya se va a dar a conocer la fecha”.