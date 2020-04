Los controles para el resguardo de salud de la ciudadanía, según lo decretado a nivel nacional, provincial y municipal, continúan llevándose a cabo por distintos agentes.

En comunicación con el Director de Seguridad Vial y Urbana, Javier Papaleo, dialogamos respecto a estos operativos que día a día buscan mejorar en beneficio a la población.

“Convocamos a personal para poder realizar el operativo en estos días. Lamentablemente, en la dirección, no contamos con muchas personas, por lo que también resulta desgastante y a veces es difícil reforzar” manifestó Papaleo, y solicito a los ciudadanos la colaboración en una circulación responsable y disminuida para evitar multas e inconvenientes.

Por ahora, los operativos son realizados de manera conjunta con las distintas fuerzas y agentes de seguridad.

“La policía también tiene un número limitado de personal, no es fácil atender a toda la jurisdicción. La gente puede creer que no tiene respuestas ante los llamados, pero no siempre se puede llegar a tiempo por no tener la infraestructura necesaria para sobrellevar esta situación de forma total, mas allá de hacer los trabajos conjuntamente” señaló el director ante los distintos avisos que se dan por vecinos ante irregularidades dentro del marco de cuarentena, y acotó “La seguridad Urbana todavía no está reglamentada por el Concejo Deliberante, por lo que es un pendiente que nos limita a actuar de la manera que se requiera”, refiriéndose a los trabajos que se realizan en los accesos.