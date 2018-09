Javier Herrera DT: “Mañana a las 21, 30 en el Estadio del Club Santa Rita vamos a estar enfrentando a Juventus”.

El Profesor Javier Herrera, DT De Esquina Foot Ball Club en el Torneo Provincial, en contacto con TN Esquina dijo: “Mañana a las 21, 30 en el Estadio del Club Santa Rita vamos a estar enfrentando a Juventus, en un partido que va a estar bastante atractivo para ir a mirar porque los dos equipos venimos de ganar los dos primeros partidos. Ellos tienen muy buenos jugadores y vienen t6rabajando hace bastante tiempo porque tienen la competencia local bastante fuerte. Creo que va a ser un lindo partido mañana”.

“Un equipo que juega mucho a exposiciones, que tira mucho desde fuera. Nosotros vamos a estar tratando de bajar un poco la pelota y jugar un partido de 35 y 70 puntos. Ellos vienen de meter 110 y 80. Queremos ver si podemos bajar un poco a un goleo un poco más bajo y para ver si allí le podemos sacar alguna ventaja”.

“Nosotros en Yacyretá jugamos sin dos de nuestros jugadores que son titulares como son Eduardo Schaab y Nicolás Galarza. También es complicado jugar después de un viaje largo y el partido no tuvo mayores complicaciones. Más allá de que Schaab no va a estar el equipo está entrenando muy bien. Hay mucha responsabilidad y compromiso para entrenar. Creo que vamos a tratar de que no se note la ausencia de él. Lo importante es poder sacar la localía. El torneo es relativamente corto en relación con el anterior y el que termina bien los primeros partidos puede aspirar un poco más arriba. Va a ser un desafío muy grande sin el conductor del equipo, pero vamos a tratar de disimularlo”.