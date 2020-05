Tras conocerse la polémica noticia de que la localidad de San Isidro, obliga por medio de la nueva ordenanza Nº134/20 a los medios locales a difundir el parte diario municipal, nos comunicamos con Javier Chamorro, comunicador de FM San Isidro y ex jefe de prensa del municipio.

Esta normativa fue aprobada en la Sesión del Concejo Deliberante de San Isidro, donde se prohibió el ingreso de comunicadores para trasmitir la reunión en el Recinto.

La misma establece que la difusión de información “falsa” conllevara a la aplicación de multas hacia los emisores. La intendente Vilma Ojeda, salió al cruce de las criticas y apuntó contra algunos periodistas, justificando que “no atenta contra el derecho de libre expresión, más se protege el derecho de información, sancionando al que falsamente informa sobre las acciones del municipio”.

Para saber cómo inicio esto, durante el dialogo, Chamorro contaba que “luego de varios años como director de prensa ella me pide la renuncia el año pasado, a lo que accedí y la presenté, desligándome de la política. Cuando inicia la cuarentena, no pasaba nada en cuanto a información, por lo que decidí volver a sacar mi cámara y tomar fotos un día que apareció el vice intendente por la zona y publicarlas. A los pocos días de eso, enojada, la intendente aparece y se para en la puerta de mi casa, diciéndome que debía dejar la casa y San Isidro, y que agradezca al coronavirus por mis hijas, ya que al no recurrir a las clases están fuera de peligro, de lo contrario “no sabría donde estarían”, y continuó “Luego de la exposición que me hizo, hice el descargo en el PRIAR y la abogada me dijo que la cosa podría quedar así y si ella continuaba con todo esto, allí realizaríamos la denuncia. La denuncia que ella realizó contra mí fue por una supuesta difusión falsa”.

Ante esta postura, el locutor decidió no responder y continuar con la trasmisión habitual de su programa radial.

“Es un programa de noticias, donde la gente llama y comenta ciertas cuestiones. Yo transmito los comentarios y reclamos de vecinos, y eso es lo que la enojó” refirió a la intendente Ojeda, quien después de esto atentó con una denuncia penal contra el periodista. Además, Javier comentó que la financiación de la radio de la ejecutiva es a través de fondos municipales y que las notificaciones y comunicados oficiales tampoco suelen llegar a todos los medios para su correspondiente difusión.

A su vez, se planteó algunos comentarios que se dieron por parte del nuevo jefe de prensa municipal, que además de ser funcionario tiene un programa informativo, y descalificó a todos los demás medios a la hora de desempeñar las actividades.