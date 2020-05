Este miércoles se llevó adelante una Sesión Extraordinaria de cuarto intermedio en el Concejo Deliberante donde se trataron 3 proyectos, de los cuales 2 llegaron a acordarse con el cuerpo.

Por un lado se habla del proyecto de prórroga de impuesto comercial, lo cual se aprobó por el plazo de 180 días.

“Se empezará a estudiar cuales fueron las áreas y actividades más afectadas para condonar la primera cuota. Es decir, aquellos que no pudieron abrir su negocio y trabajar” refirió el concejal Isaac Torrent, a través de La Mañana de Noticias, sobre aquellos comercios afectados por la crisis sanitaria.

Asimismo, el edil considero importante la situación crítica de muchos otros sectores como turístico, gastronómico y deportivo en la localidad.

En cuanto al “adelanto de coparticipación” de 3 millones que provincia asigna a la ciudad, Torrent manifestó que “creo que es un aporte no reintegrable, con fondos específicos. Escuché al gobernador y no creo que diga algo públicamente sin poder determinarlo. Sabemos que ese aporte es no reintegrable, por mas que quieran decir otra cosa” y continuó “No informaron cuando los 3 millones ingresaron y eso debe hacerse a través de resolución”.

En la misma línea, Torrent aseguró que hasta el momento no hay novedades respecto al ingreso de A.T.N.

En el supuesto de aprobación del proyecto de eximición de impuestos generales, centrado en la actividad turística, la especulación del concejal se basó en que “la actividad no podría pagar los impuestos porque estarían trabajando a perdidas. No creo que la eximición influya mucho en el municipio”.