Este jueves se dio a conocer la noticia sobre una causa judicial que el Tribunal de Cuentas de la Provincia inicio hacia el municipio de Esquina por falta de rendición de cuentas.

Esta causa, inicio en el año 2011, donde el dinero subsidiado por la provincia estaba destinad para ayudar a solventar gastos de la Fiesta Nacional de Pacú de ese mismo año, sin embargo, aunque el dinero fue entregado a l Club Náutico de la localidad, según las autoridades del momento, la documentación requerida no estuvo a disposición.

La justicia falló en contra del municipio en el año 2014, cuya deuda a pagar ronda los $400.000.

En comunicación con el concejal Isaac Torrent, quien desempeñaba en dicho año como Secretario de Hacienda del municipio, hablamos sobre este tema para intentar aclarar algunas cuestiones.

“Esa rendición se le dio a la Fiesta del Pacú, la cual en ese momento no tenia los papeles en regla. Creo que recién este año logró poner en condiciones la personería jurídica, por eso antes no se podía operar. El gobierno giraba siempre el dinero a la provincia y nosotros hacíamos el pasea la comisión del pacú. Ese año se pidió los papeles para hacer a rendición y la gente de la comisión no nos rindió, aunque decían que presentaron en mesa de entrada y luego se perdió desde allí. Al no contar con ese documento no pudimos hacer la rendición” sostuvo el concejal a principios del dialogo.

Asimismo, expresó que “nos toco pagar embargos de gestiones anteriores. Tuvimos casos por falta de rendición y tuvimos que pagar. Tratábamos de resolver eso y no dejar pasar los intereses solo porque haya sido de otra gestión”.

Otra causa que involucra al municipio es la caratulada como “Martínez Juana María Emilia contra Municipalidad de Esquina”, la cual consistió en una demanda de prescripción adquisitiva, en el año 2012. La misma, desencadenó por falta de apelación el fallo en contra, generando otra deuda cuyo monto es de 1 millón de pesos y corresponden a un profesional del derecho.

La notificación de este caso deberá llegar al Concejo Deliberante, ya que es el órgano legislativo el que deberá evaluar y resolverlo dentro de un plazo de 6 meses, que comenzó a correr desde marzo de este año.

Respecto a este caso Torrent dijo que “nosotros pedimos un informe al ejecutivo para poder evaluar mejor la situación. Ya nos pasó años anteriores con el caso de instalación de gas natural en la ciudad, proyecto de viejas gestiones que finalmente no se dio y tuvimos que pagar a los abogados que actuaron en la causa en la gestión anterior”.

Por otro lado, en la sesión ordinaria del miércoles, con presencia del secretario coordinador, se tuvo informe sobre el ingreso de los 3 millones de pesos en la localidad, y sobre esto el edil comento que “solo pedí la resolución del dinero que había ingresado”, refirió al ATN y continuó “sobre eso también hay una disputa, ya que desde nación se envió menos de lo que se había acordado y el gobierno provincial está solicitando información sobre esto. De mi parte solo solicité la resolución de los aportes no reintegrables”.

Durante el dialogo, Torrent también habló sobre los ingresos provinciales que han caído desde el inicio de la crisis sanitaria, ya que gran parte de la industria se detuvo y los fondos con los que contaba han sido destinados para la prevención del covid 19 en t el territorio. El gobernador Valdés afirmo la caída de ingresos, por lo que los Aportes del Tesoro nacional (ATN) se recibieron para sobrellevar la situación, y a su vez, se reclama por la reducción del monto recibido.