Cjal. Isaac “Chacho” Torrent, en diálogo con “La mañana de noticias”, habló, luego de unos días de evaluación sobre la conducta que ha tenido el Pro Secretario haciendo una denuncia hacia uno de los cuatro ediles por violencia de género. “Hay que tratar de hablarlo, yo particularmente me siento tranquilo porque sé que no es mi caso. En cuanto a mis pares, nos debemos una charla porque la verdad es que no se siguió con el tema.” Aseguró Torrent.

Con respecto a si sería necesario el reemplazo del pro secretario, el edil dijo “Habría que ver si los fundamentos respaldan su reemplazo, se evaluará. Por el momento no tenemos argumentos para dar una respuesta concreta con respecto al tema. Pienso que se irá evaluando el accionar del Pro Secretario.”