Rumbo a las elecciones legislativas locales del 27 de octubre, los candidatos se encuentran en plena campaña, recorriendo distintos barrios y zonas de la ciudad.

El candidato a concejal de la UCR, en primer término dentro la lista ECO, es el contador “Isaac “Chacho” Torrent, quien dialogó con nosotros sobre su candidatura, las distintas actividades que está realizando y la visión para las elecciones locales que están muy próximas, la cual consideró como una “aceptación bastante buena por parte de la sociedad”.

El candidato radical ya recorrió junto a correligionarios barrios como Bicentenario, Itatí, San Fernando y continuarán por el barrio 100 Viviendas este fin de semana.

“Venimos bastante movidos y con buen ánimo” expresó, y sobre las demandas y quejas de la población, mostró empatía, ya que “hay abandono por algunos, el enojo está por mentir y decir cosas que no se pueden cumplir. Uno debe ir con la verdad y no haciendo ilusiones a la gente”.

Respecto al cumplimiento del rol de concejal, dijo que “hay que tratar de no abandonar. Los vecinos no hostigan, son muy educados, escuchan y los escucho, y la idea es que con eso saquemos las conclusiones para un bien común. Es fácil ir y solo sentarse en las bancas y hasta, incluso, no ir. Pero por voto popular debemos cumplir, nos debemos a ello. Tenemos que seguir recorriendo y escuchando durante los 4 años en el cargo”.

Durante la comunicación, “Chacho” Torrent reconoció que tienen el objetivo de obtener la mayor cantidad de votos para concejales de la alianza, formando un equipo de trabajo que atienda los temas para beneficio de la sociedad.

Ante la pregunta de por qué y para qué ocupar el lugar de concejal, respondió que “ya estuve en función pública, soy político, estoy en función con la gente. La idea es tratar de seguir y mejorar mi ciudad a través de la parte legislativa. También, seguir estando y participando. Quien estuvo en función pública anhela seguir en contacto con la sociedad”.

A su vez, opinó sobre las palabras del vice intendente respecto a la irresponsabilidad por parte de muchos concejales, diciendo que “hay de todo. No siempre es color de rosa en esto, hay que demostrar. En la función pública, cuando estuve, no me tome ni vacaciones, no recuerdo haber faltado salvo por alguna fuerza mayor. Cuando tomo responsabilidades considero que la cumplo. Si estás trabajando y te debes a la comunidad, mas después de haber pedido acompañamiento, hay que cumplir”.

Finalizando en la entrevista, remarcó que el objetivo es “seguir con un ECO unido y hacer un bloque fuerte. Hay que amalgamarlo y consolidarlo para Esquina, y trabajar en conjunto”.