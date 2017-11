Raúl Cañete, Intendente de Pueblo Libertador ya está terminando su gestión y dará lugar a quien lo sucederá en la próxima gestión y de esto habló con TN Esquina. Dijo: “Ya estamos a pocos días, a casi un mes de la entrega del mando a las autoridades electas y se está trabajando para ajustar en algunos lugares que es necesario, en eso se está en estos días”.

“Tury, me había pedido que le acompañe en la Secretaría General y le dijo que por ahora no, que quiero descansar un tiempo. Estamos armando un equipo y en lo que sea le voy a seguir ayudando pero por ahora me voy a tomar un descanso en la actividad, porque ustedes bien saben que es bastante agotador, pero en lo que sea yo voy am estar al lado de él para darle la mano en su gestión. Es necesario poner gente joven, por ahí cuesta un poco pero es necesario”.

“Yo no me puedo quejar, simplemente que el Gobierno de la Provincia hace las cosas por su lado, no por el municipio, como debería ser. Con Nación hemos andado bien. Ahora hemos logrado una retro excavadora de un proyecto que hemos presentado el año pasado. La vía va a ser esa, seguir gestionando cosas y a lo mejor con este cambio de gobierno de la Provincia también se pueda tener un acercamiento de lo que era con Ricardo. Con Ricardo era muy duro conseguir cosas, era muy personalista y poco institucional, pero yo confío en Tury y tengo fe en que las cosas se van a seguir haciendo bien”.