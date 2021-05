El día sábado alrededor de las 16 horas ocurrió un hecho que involucra al intendente Hugo Benítez y a una familia de la localidad por un percance al transitar.

El padre de la familia de tres chicos expresó en su exposición policial (realizada ese mismo día) que mientras circulaban por la calle Ramón F. García un vehículo pasó muy cerca de ellos, poniendo el intendente Hugo Benítez había estado transitando con su camioneta de tal manera que puso en riesgo, tocando bocinazos y provocando.

Por su parte, el intendente Hugo Benítez también realiza una exposición en la sede policial comentando lo ocurrido desde su punto de vista.

En comunicación con La Mañana de Noticias, el ejecutivo expresó “Yo aclaré que iba tranquilamente hasta mi casa y la chica (madre) iba con su bebé por el lado de la calle, aparentemente hablando con su marido. Cuando llego cerca de ellos que iban por la calle lo que hago es tocar bocina para no estar gritando, pidiendo que se corran para que pudiera pasar. Yo manejo normal, no ando a alta velocidad. Al avanzar, miro por el espejo y veo que el hombre me hacía señas como pidiéndome que volviera pero seguí, no soy de hacer ese tipo de cosas, más bien soy un tipo de dialogo, no de problemas. Al llegar a mi casa veo varios posteos de gente que comentaba que yo andaba borracho por la ciudad y que debía tener cuidado. Después de eso yo decidí ir a la justicia para que me hicieran los test correspondientes y pudieran corroborar. Después de eso lo encuentro a media cuadra antes de la policía y le pregunto el porqué de su denuncia acusándome de que estaba borracho, invitándolo al mismo tiempo a que corroborara que no era así. El test de alcoholemia dio negativo, además de que estoy bajo prescripción médica”.

Asimismo comentó “Fui voluntariamente a la sede policial porque no puedo permitir que haya ese tipo de difamación siendo que estoy a cargo del destino de la ciudad. Durante estos años me han caratulado de todo y sin embargo sigo, camino por las calles solo, ando en bicicleta y estoy con la gente, voy a distintos lugares. Si uno quiere proponerse como candidato a intendente debe hacerlo con propuestas, pero no difamando e injuriando. Si yo hubiese estado con alcohol encima no habría salido de la comisaria ni volvería manejando”.

“No lo conozco a este chico, pero cuando salgo él me enfrenta apalabrado, pero no reaccioné, pedí a un policía que me acompañara para evitar agresiones. No sé porqué dijo lo que dijo, yo iba manejando prudentemente. Nosotros vamos a accionar legalmente frente a esto. Mi abogado va a realizar las actuaciones correspondientes y la verdad esto no debería quedar así. Soy el intendente de la localidad, y no soy más que nadie, pero sería bueno que fuera un poco más respetado. Si yo realmente estuviera conduciendo ebrio cualquier persona tiene que denunciarlo, pero no en este caso no fue así. Me llamaron muchos amigos de toda la provincia solidarizándose porque me conocen y saben cómo soy. Hay gente que difama porque se quieren ganar un lugar políticamente por este año electoral, no lo veo de esa manera, creo que los lugares se ganan militando y con propuestas”, indicó Benítez y continuó “Para muchos, desde que ingresé al municipio soy un narcotraficante, un violado, acosador y ahora también alcohólico, pero sigo firme haciendo gestión, las acusaciones son todas falsas. Me puedo equivocar como cualquier persona, pero es evidente que estos ataques son para posicionarse. Estas cosas incomodan y ponen mal, pero hay que seguir, no voy a perder mi tiempo en hacer cosas de este tipo. El pueblo soberano va a decidir en las elecciones si seguimos otra gestión más o no, mientras tanto hacemos lo que corresponde para la ciudad y tratamos a los empleados como corresponden, en ese sentido estoy tranquilo”.

Por otro lado, en cuanto a materia política, dijo “Nunca voy a ser una traba para el partido gobernante. Las puertas están abiertas para todos los dirigentes que están dentro de la alianza, no puedo cortar la posibilidad de que otra quiera ser candidato y ya lo dije. Si quieren qu siga lo voy a hacer pero si otros quieren poner su candidatura voy a apoyar. También hay que tener en cuenta que estas cosas que están pasando no hacen bien, soy una persona mayor que tiene arritmia y debo priorizar mi salud, uno no sabe cómo va a seguir todo esto. Quiero ser prudente y más en estos momentos. Si tengo que elegir entre la candidatura y la salud, elijo la salud. No es nada grato que uno pretenda descansar un fin de semana y salga personas a acusarte de cosas que no hiciste” y finalizó con la comunicación.