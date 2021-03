Tras el anuncio de las nuevas medidas que se tomarán en la localidad en el marco de fase 3, el intendente municipal, Hugo Benítez, habló en La Mañana de Noticias para aclarar y detallar al respecto.

“Es lo que demandaba la sociedad y uno lo escucha. No nos resulta muy simpático tomar estas medidas porque queremos también que los negocios sigan trabajando, pero privilegiamos la salud ante todo y no queremos que se dispare más esta dispersión del virus. Queremos que esto sea controlado y los médicos puedan trabajar bien. Creo que esta medida debíamos tomarla aunque no era la intención. Si la situación mejora indudablemente la vamos a levantar” inició el intendente.

De acuerdo a lo expresado por uno de los médicos responsables, Leandro Ramírez, que sostuvo que la ola de contagios disminuiría si durante estos 10 días las medidas e indicaciones son cumplidas, el intendente Benítez dijo “ojalá que así sea, así levantamos esta medida y nos cuidamos más. Hace más de un año que venimos con esto y pidiendo a la ciudadanía que ayude con los cuidados, hay que asumir el compromiso social, tenemos que ayudarnos entre todos”.

Por otro lado, respecto al gimnasio local que decide mantener abierta la atención pese a la suspensión que se dispuso por el comité de crisis, afirmó “esto es una cuestión administrativa y se va a hacer. Se constatará sobre esa desobediencia a la resolución y se tomaran las cartas correspondientes. Lo que el propietario haya dicho no voy a discutir, pero si para el existe a justicia para nosotros también, que haga lo que a él le parezca, nosotros tomaremos la medidas que debamos tomar. Nosotros decidimos esto porque la situación lo amerita, entendemos al comerciante, pero la situación de casos avanzó en Esquina. Hay más de 500 aislados y son potencialmente nuevos positivos”.

“En caso de que esto vaya mejorando vamos a ir flexibilizando y levantando restricciones, sin dudas, pero queremos que primero mejore todo. Hay que ser maduros y entender esto. Estoy convencido de que con las mejoras los negocios van a seguir trabajando, aunque sea en pocos días. Nosotros somos autónomos, pero la provincia actúa cuando no se toman ciertas medidas como ésta. Hay cosas que no nos competen” finalizaba el ejecutivo municipal.