Luego de la difusión de lo dicho por el ministro de Seguridad de la Provincia, donde afirmaba que la circulación con el permiso especial para el Día del Padre deberá permitir el ingreso en todas las localidades del territorio provincial.

Esquina, junto a Sauce y Pueblo Libertador, por decisión del comité de crisis no se adhirió a esta habilitación, lo que deja lugar a la duda de un conflicto entre poderes provincial y municipal.

“Nosotros ya tomamos una decisión, ahora, si el gobierno de la provincia quiere hacer una contraorden respecto al comité de crisis los responsables solo serían ellos. Ya lomamos la decisión como ciudad, por lo que pueda pasar después en Esquina dependerá de ellos si toman otra decisión aparte que nosotros no avalamos” manifestó el intendente municipal, Hugo Benítez, a través de un contacto con La Mañana de Noticias, aclarando que no se prohibirá el ingreso de las personas que cuenten con el permiso otorgado, más allá de no estar de acuerdo.

“Si dentro de 10 o 14 días tenemos algún caso será responsable el gobernador y las fuerzas” replicó Benítez y marcó el índice actual de casos de covid 19 en todo el país y agregó que “la intendencia y el comité de crisis sugiere a padres e hijos de la ciudad de Esquina que no viajen a la localidad ese día. Pido el apoyo del pueblo y apelo a la buena voluntad. Si pasa algo más adelante no será por nuestras decisiones”, manifestando su preocupación por la posible llegada de personas de ‘zonas rojas’.-