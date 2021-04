En comunicación telefónica con el intendente municipal, Hugo Benítez, hablamos sobre las obras que se están llevando a cabo en la localidad y las medidas de prevención vigentes en el marco de la pandemia.

“En la mañana de este martes estuvimos recorriendo las obras en distintas calles de la ciudad y hablando con algunos vecinos. Los trabajos se van haciendo de a poco, turnando las necesidades que el pueblo va demandando. Ayer estuvimos viendo cómo quedó la calle Cecilio Carreras con columnas nuevas de luces y hoy estamos podando los arboles por la calle Lavalle. De a poco vamos solucionando este problema, y no lo estamos haciendo porque va a haber elecciones. Hemos trabajado durante estos tres años de gestión, hemos hecho cosas más allá de la dificultad económica y la pandemia, y contrario a lo que otros dicen. Mucha gente roba en algunos lugares y estamos reponiendo eso. Los servicios que la sociedad de lo que la gente paga del servicio un 6% es para el municipio para que solvente estos gastos, pero desde el 2015 que no se recibe eso. Quizá esas cosas la ciudadanía no sabe, pero tampoco podemos estar exigiendo el pago de sus impuestos porque también entendemos la situación que estamos pasando. Las cosas se siguen haciendo con mucha voluntad. También estamos poniendo juegos en Villa Oristia, está quedando muy lindo, pronto lo vamos a mostrar”, comentó Benítez a inicios de la comunicación.

“Tenemos un proyecto de iluminación para el trayecto de la ruta en el acceso norte, de a poco vamos a ir concretando. En su momento pedí a la provincia para que se realizara la calle Emilio Hansen, hoy lo están cumpliendo y dentro de poco vamos a estar disfrutando de eso también, eso es importante. Hay que saber gestionar dentro de una pandemia o tiempos difíciles con algunos gobiernos nacionales que hemos tenido, sin intención de ofender, una cosa es gobernar con una situación diferente del país a esta que nos tocó. Hay que saber comparar cuando se habla y se dicen cosas en términos políticos. No tenemos que quejarnos, hay que escuchar lo que los vecinos digan. No vamos a quedarnos siempre en el municipio, pero cuando nos toque irnos vamos a ir con la consciencia tranquila sabiendo que hicimos lo que pudimos para la ciudad” expresó.

Por otro lado, ante el planteo del acercamiento del vice intendente Carlos Oviedo con el ex intendente Humberto Bianchi, Benítez afirmó “no tengo porqué opinar sobre las decisiones que toman entre ellos, son distintos partidos que están dentro de la alianza ECO, si ellos creen que esa sería la mejor fórmula para manejar el destino de la ciudad a futuro, están en todo su derecho, eso es algo que se va a dirimir en noviembre, el pueblo tiene todo en sus manos, el va a decidir si seguimos por otros 4 años más o nos vamos. Nosotros vamos a terminar con una buena gestión. Los candidatos van a ir surgiendo de a poco en los distintos partidos. Nosotros vamos a propiciar que las elecciones PASO y las provinciales se hagan juntas, pero es solo una opinión mía”.

En cuanto a las medidas preventivas, dijo “seguimos en fase 3, por eso no hicimos ningún comunicado nuevo. Creemos que ahora, con testeos masivos, hay que tener controlada la ciudad. Hoy teneos alrededor de 70 casos y hay que cuidar eso, no relajarnos, esta cepa está dando sorpresas. En Esquina hemos perdido algunas personas y duele mucho, hay jóvenes que estuvieron en el Hospital de Campaña, y por eso hay que cuidarnos mucho, concientizarnos, porque esto está muy difícil. Esperemos que para septiembre ya pueda vacunarse una mayor parte de la población. Por eso las elecciones locales se corrieron para noviembre”.-