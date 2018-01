El Intendente Benítez recibió en su despacho al Señor Carlos Bacqué, Director de Recursos Naturales de la Provincia y luego puso de relieve esa visita ante los micrófonos de TN Esquina. Dijo: “Con Carlos nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es muy grato que él esté con nosotros y colaborando con la Fiesta Nacional del Pacú. Trae la autorización y tambien el tiempo de veda que se va a establecer antes de la Fiesta. Tiene mucha apertura. Más allá de toda ideología, ante todo está el progreso de nuestro pueblo y en este caso de Esquina, asi que tenemos que trabajar en este sentido. Y vamos a seguir apostando al diálogo y a la madurez política y el trabajo en conjunto para que Esquina y Corrientes sea un ejemplo para el país en demostración de unión, de madurez y de entendimiento para personas que quieren lo mejor para nuestro pueblo”.

“Estamos muy contentos, estamos apoyando a la Fiesta Nacional del Pacú y esperamos la mayor concurrencia de los pescadores en Esquina. Vamos a hacer fuerza para que nos visiten las barras pesqueras de los distintos puntos del país que todos los años llegan para la fiesta del Pacú”.

“Tenemos una agenda bastante cargada porque sabemos lo que pasó anteriormente, con un caso que no se lo deseo a nadie. Creemos que toda la responsabilidad es nuestro pero si no queremos más el dolor de ninguna familia esquinense y en eso tenemos que extremar las medidas de seguridad para todos. Recién tambien nos reunimos con el cuerpo de inspectores de Tránsito, está la Prefectura, estuvimos con policías, con ex jefes de prefectura que son esquinenses, ayer me comuniqué con Domínguez que es el Prefecto Mayor de la Provincia que es de acá de Esquina. Vamos a hacer todo lo posible para que entre todo salga lo mejor para Esquina, ya sea en el Banderazo, los carnavales como tambien en la Fiesta Nacional del Pacú”.

“Le dije al Cuerpo de Inspectores que aquí no hay color partidario, no hay intendentes, no hay nada, somos todos esquinenses y eso es lo importante. Nosotros tambien fuimos jóvenes y tambien participamos en esto, nada más que era más sano lo nuestro. Hoy hay mucho flagelo que sabemos cuáles son y que tenemos que tratar de prevenir eso para el bien de la sociedad en su conjunto. El tema del Carnaval, corsos lo tiene que ver el Vice Intendente, porque delegué esa función; yo me estoy ocupando más a la Fiesta del Pacú. Estamos trabajando para que salga lo mejor posible”.