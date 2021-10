Luego de haberse llevado a cabo algunos cambios en la administración de PAMI en Esquina con su nueva responsable asignada, María Inés Fernández, el área del CIC y Acción Social, en donde desempeñaba sus funciones anteriormente, quedara a cargo el Dr. Walter Vallone Secretario de Salud, junto al mismo equipo q venía trabajando con María Inez.

Así lo afirmó el intendente municipal Hugo Benítez, quien además de ello, habló sobre otros trabajos de obras que se están realizando en la localidad y cómo se encaminan hacia las elecciones municipales en el mes de noviembre.

“Esto será así hasta que oficialmente asignemos a alguien más, la idea es seguir atendiendo y trabajando por los reclamos y demandas de la ciudadanía.

En cuanto a los trabajos de iluminación en la circunvalación por la Av. 9 de Julio y Juan Ramón Vidal, dijo “Es un objetivo fijo que tenía en mi mente desde hace mucho porque con esto, a idea es bajar los números de siniestros y accidentes. Vamos a dar la iluminación que realmente debe tener una ruta nacional como es en este caso, la Ruta 12. Ya nos encontramos pintando las columnas para continuar con los próximos trabajos y poder terminar con esta gestión con toda la circunvalación hecha. Es algo que se pedía por toda la ciudadanía. También empezamos con los trabajos de iluminaria en la calle Emilio Hansen para hacer un bulevar y dar luz en todo ese tramo. Si tenemos el tiempo suficiente, vamos a continuar por algunos barios como el 90 Viviendas y 128, ya que estamos poniendo luces en Guayquiraró y construyendo una plaza de juegos para niños en Malvinas. Vamos a hacer todo lo que sea asistencia y trabajos en distintas calles. Hay que seguir haciendo las cosas que, es algo que nos caracterizó desde que empezamos con la gestión. La intención es brindar mejoras para todos los esquinenses. Si la ciudadanía nos da la oportunidad de estar por cuatro años más vamos a seguir con más obras que están en carpeta porque nosotros, realmente tenemos palabra. Somos conscientes de todavía faltan muchas cosas que el pueblo quiere y se lo merece”.

Asimismo, expresó “Con la pandemia nos atrasamos en muchos trabajos, pero a medida que podamos vamos a ir concretándolos. Todos los reclamos que pueden hacer los ciudadanos son con razón. El crecimiento de los barrios también son parte del crecimiento de toda la ciudad. Esta gestión es totalmente austera, hicimos cosas durante una época muy difícil, por lo que pedimos confianza en la gente para que continuemos trabajando cuatro años más”.

Por otro lado, respecto a la campaña que está transcurriendo, expresó “Por cuestiones de salud, yo todavía no he podido salir a recorrer mucho, me estoy cuidando. Nuestra campaña es seguir haciendo cosas, no criticar, nosotros seguimos trabajando, porque es eso lo que quiere la gente, que se haga más y se hable menos. La mejor forma de exponernos a la voluntad del pueblo es llevar adelante proyectos de esta gestión. Hay muchas calles y barrios en donde se seguirán haciendo arreglos porque yo quiero a Esquina y espero que todos los vecinos vivan mejor, por eso pedimos la oportunidad de seguir por otros años de gestión, porque queremos hacer mucho más y las cosas se van a cumplir”, y finalizaba con la comunicación.