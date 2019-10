El proyecto del presupuesto del HCD de 30 millones de pesos ya ingresó en el orden del día para la sesión de este miércoles.

El intendente municipal Hugo Daniel Benítez, dialogó con nosotros para compartir su opinión respecto a este posible aumento en el presupuesto del H.C.D. Además, habló sobre la situación general del municipio de Esquina.

“No me meto en otro poder. Que lo debatan los concejales” inició diciendo en la comunicación, pero también sostuvo que “hay concejales que creo que estarán en la postura de aumentarse la dieta. Es algo que debe analizar el cuerpo deliberativo”, sin embargo “no se les va a poder a pagar. Tenemos una plantilla de mil empleados municipales”.

Así mismo, habló sobre un proyecto presentado por el concejal Juan Martin Bechini, el cual consiste en un plus de 5 mil pesos para los meses de noviembre y diciembre para empleados municipales.

“Nada es viable con los aumentos del personal. Tenemos muchos empleados municipales y hasta empresas privadas rechazaron ese aumento. Es imposible por las perdidas. No digo que no se merezcan, pero no alcanza. La devaluación no solo recayó en la población sino también en el municipio”.

Asimismo, sobre el cumplimiento de mejora de sueldos prometidos en campaña expresó que “se va a cumplir cuando mejore la situación del país. Creo que hay que hacer una inyección de dinero que mueva el mercado interno y pueda reactivarse el estado “.

Continuó “esperemos que después de las elecciones todo vaya mejor para Argentina y que nosotros podamos cumplir las obras que tenemos en carpeta para el desarrollo de la ciudad. Hay calles que merecen ser reparadas y tenemos que mejorar la recaudación del municipio. Esperemos que haya más trabajo y producción”.

Por otro lado, acerca de la relación con el vice intendente, refutó muchos de los dichos de Carlos Oviedo que, de cierto modo, insinuaban un accionar corrupto, y manifestó “¿ves una Esquina como él la pinta? Como siempre digo, las puertas del municipio están abiertas para hacer preguntas sobre las cuentas públicas. Hay parámetros en el accionar de un municipio para darse cuenta de si existe o no la confianza de un pueblo en la gestión”. “Quiero que me controlen”.

En cuanto a las obras del predio para el camping municipal, Hugo Benítez contó que ya se dirigía a firmar la mensura del espacio.

“Ya están trabajando maquinas ahí. Es algo que nos faltaba a los esquinenses, ya que tenemos muchas visitas y hay gente a la que le gusta acampar y pasar el día”.

Ante la pregunta de qué pendientes tiene en los 2 años que quedan de gestión, respondió “hay muchas cosas con las que no se si llegamos a cumplir todas, pero en obras de cloacas y agua estamos sobrepasados. Hicimos muchísimo en eso. Los vecinos hacen un esfuerzo y ayudan con los caños, las máquinas y el personal pone el municipio. Tenemos que hacer arreglo en la bajada de la costanera, la calle Lamela y en la calle Velazco. La obra del 128 y el barrio 90 viviendas. Por cuestiones económicas estamos demorando”.