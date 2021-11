El intendente municipal, Hugo Benítez, va en carrera por una reelección en las elecciones locales del 14 de noviembre encabezando la alianza “Esquina siempre con vos” acompañado por el joven radical Carlos “Tanti” Bianchi como candidato a vice intendente.

En comunicación telefónica, Hugo Benítez comentó acerca d los trabajos que vienen realizando desde la gestión y dentro del marco de campaña junto a candidatos de la fórmula y la militancia.

“Por cuestiones de salud yo no puedo andar mucho pero, siempre aprovechando las redes y medios estoy siempre en comunicación, además, desempeñando mi función como intendente, siempre estamos de alguna u otra manera en contacto con la gente. Por prescripción médica en estos momentos debo cuidarme, aunque quiera estar más cerca de la gente. Mientras tanto hay que seguir trabajando y seguir haciendo llegar las propuestas a la ciudadanía en este camino de crecimiento que implementamos desde el inicio de gestión. En caso de ser reelectos, nosotros ya estamos gestionando y haciendo trámites para adquirir y concretar más cosas para Esquina”, expresó.

Durante el fin de semana, hubo varias actividades del ámbito político que se llevaron a cabo en el paraje de Malvinas y en zonas del barrio Hospital, Bicentenario, Itatí y 35 Viviendas, en donde los distintos candidatos presentaron sus ideas y proyectos, compartiendo con las personas presentes.

“Nos da tranquilidad la asistencia y el acompañamiento del público que va a apoyarnos y escuchar las propuestas que tenemos, agradeciendo, de cierto modo por las cosas que venimos haciendo en Esquina, lo cual es una obligación nuestra y un derecho del pueblo pero, por los cambios que se notaron, la gente nos hace conocer su opinión. Hay muchos proyectos que están en camino porque hay cosas que nos faltan por hacer. Hay muchas calles y barrios que siguen esperando por la iluminación, las cloacas, las obras de desagües y así también en los parajes, como en Guayquiraró y Tercera Sección, en donde vamos a hacer una plazoleta para los chicos. Sabemos que hay más cosas por concretar y eso es lo importante”, señaló.

Asimismo, en cuanto a proyectos para otras áreas de la ciudad como el Turismo y la Cultura, siendo considerado como uno de los principales ejes, dijo “Hay obras para hacer ya que nos tocó tener una bajada de embarcaciones histórica, hay que seguir potenciando el turismo y la cultura. Queremos seguir integrando a los jóvenes, ya que, el 31 de octubre, la Feria del Libro tuvo un buen final, además esto potencia el turismo y el movimiento, ya que uno cuenta con un lugar en donde ir si se visita la ciudad. Sabemos que hay que trabajar también en la producción junto a los pequeños y grandes productores locales, hay que diversificar. Hay que tener más opciones para el turista, ahora que se abrieron las fronteras sería bueno trabajar con más obras, incluir más artistas y generar más espectáculos para las familias, no sólo pesca”, y continuó “En materia deportiva, ya mandamos a la nación el pedido para la obra del Polideportivo. Nos faltaría adquirir un terreno al nombre del municipio, el proyecto ya está enviado. Escuchamos a la oposición que cuestiona que no hicimos nada por el deporte durante el año pasado pero, durante ese tiempo estábamos en pandemia y no podíamos hacer nada, ahora que se liberó, estamos viendo que vuelve haber futbol, básquet, hockey, rugby y siempre apoyamos. Ahora se está organizando por carreras de karting y estamos ayudando al autódromo. Más adelante se organizará para el ciclismo, mientras tanto la oposición está diciendo que no se hizo nada, pero ellos al no estar en función de gobierno parece que no tuvieron pandemia”.

“Lo nuestro es hacer, mostrar con hechos a la ciudadanía y entendemos que falta, por lo que, si este 14 de noviembre la gente nos da otra oportunidad para seguir creciendo lo vamos a hacer. Nosotros no personalizamos la gestión porque todo es para el pueblo. Por supuesto que, también queremos industrializar, el proyecto de parque industrial no se descarta, es una deuda que tenemos. Queremos generar trabajo genuino y potenciar la economía. Los ciudadanos saben las cosas que hicimos y seguimos gestionando y trabajando, cumpliendo con la demanda”, agregó.

Por último, manifestó “Falta poco para el cierre de campaña en distintas partes de Esquina y que la gente vea y pueda charlar con nosotros. El recibimiento de la gente es muy bueno, no sólo a nosotros los candidatos, sino también a ´quienes están militando y, con esto, entendemos que, aunque faltan concretar cosas, estamos yendo por el camino correcto”.