En comunicación telefónica, el intendente municipal, Hugo Benítez, compartió su visión sobre las elecciones provinciales que se llevaron a cabo el pasado domingo 29 y cómo se preparan para las elecciones locales desde el oficialismo.

“No hay mucho que decir sobre las elecciones pasadas. Si bien estuvieron más centradas en el nivel provincial, lo que pasó en Esquina pasó en toda la provincia, así que no me quedó más que felicitarlo al gobernador, al vice y a los diputados electos. Fue una elección provincial en la que ya teníamos las encuestas en mano y veíamos como se estaba moviendo el oficialismo, sorprendió bastante el resultado, sacaron muchos votos. Cuando el pueblo se expresa hay que aceptar y felicitar a todos los que trabajaron”, afirmó el intendente.

“Nosotros tenemos que seguir trabajando para el bien y crecimiento de la ciudadanía, demostrar que estamos haciendo las cosas y que el pueblo lo percibe. Ahora se vienen las PASO en donde cada uno de los espacios cuentan con uno o dos candidatos para que lleguen a ocupar sus espacios de manera democrática y con esto, catapultar para las elecciones locales en noviembre”, indicó.

En cuanto a la conformación y definición de listas para las elecciones municipales, dijo “Yo voy por mi reelección, lo que puedo asegurar es que yo soy el único candidato hasta ahora a intendente. Después, obviamente nos queda ir dialogando con las distintas fuerzas y ver lo que podemos formar para los próximos cuatro años en Esquina, por supuesto que vamos a tratar de elegir lo mejor para captar la mayor cantidad de voluntad. Estamos haciendo muchas cosas y debemos seguir por el mismo camino, corrigiendo algunas cosas. Hay factores que nos han jugado en contra, pero hicimos y seguimos haciendo. Creo que vamos a andar bien, tenemos propuestas”, y explicó “Nosotros ya hemos hablado antes con varias fuerzas políticas y vamos a seguir hablando porque esta es nuestra postura. Los sectores del peronismo siempre hemos tratado de dialogar y consensuar. Nosotros vamos a armar alianza el 14 de octubre y después tenemos un mes para hablar de más socios, pero en la función de gobierno debemos seguir haciendo cosas, no sólo para el Justicialismo sino para todos los sectores. En años de militancia he aprendido que un partido solo no llega, hay que crecer con las distintas fuerzas y el pueblo”.

“Vamos a seguir gestionando obras para Esquina, sabemos que falta mucho, pero creo que se ha hecho una buena gestión, bastante positiva, lo veo en la sociedad. Hay mucha gente que nos expresa su apoyo, sin embargo, hay que ser respetuosos de la voluntad del pueblo”, agregó.

Por otro lado, sobre los horarios y medidas dentro de la fase 5 en la localidad, dijo “En estos días vamos a reunirnos para hablar con el Dr. Ramírez porque son los médicos los que llevan las estadísticas de esto y dirán lo que más conviene. Yo lo que quiero es que cada vez haya más actividades y que la gente pueda trabajar, que sigamos cuidándonos para que no haya recesos. Hay nuevas cepas que atacan y de todo eso hay que ir empapándonos con el comité de crisis local y provincial para estar preparados. En cuanto a la iluminación, de apoco seguimos alumbrando distintas arterias y zonas, así también lo hacemos con agua y cloacas, es bueno llegar a eso. Vamos a tratar de seguir con la calle Moreno para terminar la obra diseñada”. –