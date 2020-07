Este martes se realizó una reunión entre el comité de crisis y los jefes de transportistas que circulan diariamente por la localidad de Esquina para delinear algunos puntos protocolares en pos de mejorar la prevención.

Además, en la reunión hubo participación de personal de salud de Corrientes capital, por vía virtual.

El municipio, por su parte, puso a disposición su colaboración tanto para las empresas de transporte, como para el Ministerio de Salud Provincial.

El intendente Hugo Benítez, dialogó en La Mañana de Noticias, expresando que “nosotros no estamos tranquilos ni relajados hasta que no aparezca la vacuna que solucione la enfermedad. Todos somos zonas de riesgo y constantemente hay brotes nuevos. No queremos eso para Esquina, por eso siempre hacemos el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía”, teniendo en cuenta la situación que atraviesan algunas localidades de interior.

Durante los próximos días, personal sanitario de la ciudad capitalina estará en la localidad para encausar más en el tema junto a médicos miembros del comité de crisis local.

“Si no tomamos consciencia, en algún momento el virus llegará acá. No solo hay que culpar a los camioneros, hay mucha gente que no está cumpliendo los controles. No hay que esquematizar” agregó el ejecutivo municipal, apelando nuevamente al compromiso social.

Los casos positivos que fueron apareciendo en Paso de los Libres, se dieron como mucho en una semana, y el foco principal de contagios está en la falta de cumplimiento de medidas por parte de los ciudadanos que no sólo no mantenían el distanciamiento o no usaban barbijos, sino que también evadían las normas realizando reuniones que sobrepasaban el número de personas permitido. Teniendo en cuenta la situación de dicha localidad, Benítez afirmó que “eso también pasa en Esquina, como en tantas localidades, y lamentablemente no hay participación por parte de la gente. Tenemos que entender que no tenemos demasiado recurso humano para estar al tanto de quienes incumplen. Si en Esquina llega a darse un caso volveremos para atrás”.

Por otra parte, en cuanto a los ingresos a la provincia que se dan a través de los retenes cercanos a nuestra localidad, el intendente aseguró que “no quiero parecer optimista en todo, pero están realizando bien el trabajo, pese a que siempre hay personas que logran escaparse y pasar evadiendo el control”.

Además, remarcó la recomendación a los comerciantes de que ante la llegada ilegal de proveedores de provincias vecinas, debe realizarse la correspondiente denuncia. Los pedidos de mercadería para abastecimiento deben encargarse por vías telefónicas y no de manera personal directa.

Las reuniones y salidas durante el fin de semana son un problema que hasta el momento, no se logra resolver. Benítez aclaró que no se tiene ninguna intención de reprimir, pero a veces la falta cumplimiento de protocolos sanitarios da lugar a ciertas sanciones por parte de las autoridades.

En lo que respecta a las imágenes que se difundieron sobre la supuesta presencia de roedores en el Matadero Municipal, el intendente señaló que “es todo política. Sabemos quiénes son los que publicaron y las intenciones. El estado del Matadero es bueno y está abierto para que la gente pueda pasar y comprobarlo. Esas imágenes se armaron de muy mala leche”, finalizaba.