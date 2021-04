Durante el fin de semana se realizaron operativos en distintos locales nocturnos y calles de Esquina para mantener el control de circulación con las medidas vigentes.

El intendente Hugo Daniel Benítez, en comunicación con La Mañana de Noticias afirmó “Nosotros hace más de un año que venimos trabajando con el comité de crisis, la responsabilidad es todos. Cada uno es responsable de su vida y debe entender que no sólo la vida del joven que se va a los bares está en riesgo, sino también la de toda su familia. Estamos pasando por una cepa muy peligrosa y a su vez, mucho más potente que la anterior, sabemos los daños que está haciendo en el mundo. Los propietarios de bares deben cumplir con el protocolo”.

El Ejecutivo municipal aseguró que la aplicación de multas y sanciones hacia los locales y bares que incumplan las medidas sanitarias de prevención sería una alternativa poco grata pero inevitable.

De acuerdo al informe policial, este fin de semana un local nocturno ubicado en zonas de la costanera, pasó por alto las medidas y normas vigentes excediendo el límite de personas, horario y desprotección. En cuanto a esto, el intendente comentó “Sé que se va a iniciar una causa penal y después serán ellos los que deberán ver qué hacer. Tenemos que actuar de otra manera, ya que muchas veces pedimos bien y esta es la única forma de hacer entender. Queremos que trabajen pero está la vida y la salud en medio. Si no hay imposición judicial nosotros no podemos entrar, las cosas se ven y a causa de ello, se tomarán las medidas que se deban tomar. Esa fiesta no fue clandestina, estuvo a la vista de todos y tendrá consecuencias”.

Asimismo expresó “Al bajar de fase caemos todos y no quiero eso, quiero que toda la gente trabaje y se cuide, pero algunas personas por ganar unos pesos demás sobre pasan las medidas y ponen en riesgo la salud de medio Esquina. Sé que muchos están cansados, pero es importante que tomen responsabilidad y no que por unos pocos tengamos que caer y perjudicarnos todos. Tenemos que ser maduros y solidarios al momento de hacer las cosas. Este tipo de acciones se da una sola vez a la semana y pueden hacerla de manera responsable”.

“Nosotros debemos seguir cuidando a la ciudadanía, pero tampoco podemos estar siendo niñeros de un grupo de irresponsables”, finalizaba el intendente Hugo Benítez.