A pocos días del cierre para presentación de los nombres de los candidatos en los distintos Frentes para las elecciones del 14 de noviembre.

Con una mejora en su estado de salud, luego de haberse diagnosticado positivo en Covid, el intendente municipal, Hugo Benítez, en contacto telefónico con La Mañana de Noticias, habló sobre cómo viene preparándose con el espacio que conforma y los candidatos que lo acompañarán para su candidatura que va en busca de una reelección como intendente de Esquina.

“Vamos a esperar hasta el sábado para presentar la lista. Esto es una elección más y debemos agradecer a la ciudadanía por permitirnos demostrar nuestra manera de gobernar. Estoy tranquilo por lo que hemos hecho, pero a su vez, estoy malo con algunos miembros de mi gabinete porque me están presionando por una concejalía u otra. Acá nos salvamos todos o nos vamos todos, no es cuestión de venir a personalizar y querer quedarse en una banca, aunque se pierda, no me parece que sea así. Debemos poner lo mejor, tener en cuenta a gente joven y capaz para ser una buena oferta para el pueblo, más allá de la gestión. No se consiguen los objetivos de esa manera, poniendo lo individual por encima de lo comunitario. El que quiera puede quedarse y el que no, tiene otras alternativas para irse, porque no me gusta la postura de algunos funcionarios que están presionando”, manifestó el intendente a inicios del dialogo.

Asimismo, expresó “Esto me tomó por sorpresa, se está poniendo en juego el trabajo de cuatro años de mucha gente que trabajó para la gestión en Esquina, ´solo por algunos que fueron enviados buscando ser candidatos. Pareciera que se busca un interés personal y no general. Nosotros creemos que estamos bien como para poder seguir, estamos haciendo las cosas y las vamos a seguir haciendo, pero soy muy respetuoso de la voluntad popular, el pueblo se expresa cuando vota. Yo ya se bien lo que voy a hacer, no me voy a mover de esta postura. Hay gente que está detrás de un puesto y lo que se debe hacer es estar comprometidos por la gestión”.

En cuanto a la conformación de la nueva fórmula, dijo “Estamos teniendo candidatos que se definirán en estos últimos días. También estamos viendo por candidatos a concejales que son capaces de acompañar, más allá de que sean o no de tu partido. La mayoría de personas que estarán en la lista son nuevas, personas jóvenes con una visión diferente para Esquina. Estamos viviendo otros tiempos y creemos que hay que apostar a la juventud que son el presente y futuro. Vamos a hacer todo lo posible para presentar un grupo de trabajo bueno que acompañe. Hay personas de varios partidos que están acompañando”.

Respecto al espacio de “Peronistas con Valdés”, conformado por militantes justicialistas que decidieron acompañar a los proyectos del actual gobernador de la provincia, dijo “El que es peronista, es peronista. No puede ser peronista de tal o cual, si acompañan deben hacerlo manteniendo la ideología del partido, pero eso ya depende de ellos”.

Finalizando con la comunicación, sostuvo “El sábado vamos a estar presentando la lista y los nombres. Mientras tanto, seguimos estamos en función de gobierno, por lo que debemos seguir cumpliendo con muchas cosas. Mañana estaremos inaugurando la iluminación en la calle Constitución, va a quedar muy lindo. Después seguiremos por otras calles. También continuamos con trabajos de aguas y cloacas en distintos barrios y zonas, además estamos haciendo el ingreso de nuestra localidad por el acceso norte. Hoy estamos trabajando con ripio y cordones cuneta por el barrio 90 viviendas. Seguimos haciendo obras para la localidad y será así hasta el tiempo que nos quede, y si somos relectos, por supuesto que avanzaremos con más proyectos y trabajos”.

“Yo tengo contenido para mostrar, no hace falta que hable mal de adversarios y otros sectores. Nos queda un mes y medio de gestión y en ese tiempo vamos a seguir trabajando. Nuestra impronta en este gobierno es hacer cosas por el pueblo, así fue a principio y será hasta lo último”. –